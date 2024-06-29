القبض على مواطن لترويجه 25 ألف قرصٍ خاضعٍ لتنظيم التداول الطبي

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة جدة لترويجه 25,350 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

في السياق ذاته، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (115) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص، فضلاً عن تمكنها القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (35) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير.

كما استطاعت في الوقت نفسه المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، فيما تمتلك وزارة الداخلية خبرة أمنية متراكمة في إدارة حربها على المخدرات عبر صوغ الخطط والتدابير الأمنية اللازمة، فضلاً عن تقنيات الرصد والمتابعة من أجل تنفيذ الضربات الاستباقية، فضلاً عن توافر التنسيق القائم بين المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة مكافحة المخدرات في أميركا والمكاتب الإقليمية التابعة لها، وإلى جانب ذلك هناك تعاون قائم بين المديرية وإدارات المكافحة في كل من الأردن، والسودان، وسوريا، وباكستان، وتركيا، وماليزيا، واليمن؛ وذلك عبر اتفاقات وبروتوكولات ثنائية تنظم الموضوعات ذات العلاقة، مع تكثيف الحضـور في اجتماعات اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات والمشاركة في جميع أنشطتها للاستــفادة من الممارسات الناجحة في مجالات الوقاية والعلاج والتدريب والبحث العلمي.