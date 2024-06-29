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تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض

العربية.نت - الرياض
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أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً في الجاني نايف بن حسن الأسلمي الشمري - سعودي الجنسية - نتيجة قتله فريح بن عيد العنزي - سعودي الجنسية - وذلك بدهسه بالسيارة عمداً مما أدى إلى وفاته طبقاً لبيان الداخلية، الذي جاء نصه: قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / نايف بن حسن بن عايد الأسلمي الشمري - سعودي الجنسية - على قتل / فريح بن عيد بن عطية العنزي - سعودي الجنسية - وذلك بدهسه بالسيارة عمداً مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / نايف بن حسن بن عايد الأسلمي الشمري يوم السبت 23 / 12 / 1445هـ الموافق 29 / 6 / 2024م بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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