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علي الموسى لـ"سؤال مباشر": السروريون بيننا.. "التعليم" لن يسمح بظهور المتطرفين مجدداً

العربية.نت - مريم الجابر
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أطل الكاتب السعودي علي الموسى عبر برنامج "سؤال مباشر" على شاشة العربية مع الزميل خالد مدخلي، إذ تناولت الحلقة التجارب الشخصية التي خاضها الضيف الموسى مع التنظيمات الإرهابية، والجماعات المتطرفة، بجانب تفاصيل حياته العلمية.

تناول الموسى في سياق الحلقة بإسهاب لافت قضية الغزو الفكري حتى في مسائل الصحافة حينها، قائلاً: إن خطابات الأديان في المرحلة الحالية وحتى في الأديان السماوية والأديان الأرضية تحظى بمنسوب تطرف هائل، عودة هذه الأفكار المتطرفة إلى الظهور في منطقة الشرق الأوسط تأخذ شكلا تاريخيا خاصا بها، فمنذ عهد النبي محمد تنبأ بظهور الخوارج، وبالتالي نحن لم نجدد الخطاب الديني بل أصلحنا منظومة الخطاب.

وأوضح الموسى بأن الجماعة السرورية ما زالت حاضرة في مجتمعنا دون أن تموت أفكارها، عاداً إياها أخطر تطرفاً من جماعة الإخوان، وذكر بأنهم موجودين في إطار البنية التنموية للتعليم وخاصة في الجامعات، فضلاً عن حضورها في الإعلام، بيد أنه شدد على وعي الجيل الحالي، مشيراً إلى أن هيكلة التعليم عبر الإصلاحات الأخيرة لن تسمح بظهور جيل متطرف مجدداً.

وفي السياق ذاته، ذكر أن الجماعات المتطرفة تتعامل بالخطاب البرمجي اللغوي، لأنه يعد "الآلة الفكرية" التي استطاع بها الإخوان المسلمون السيطرة على المنظومة الثقافية والنخبوية، في بلدان الخليج تحديداً عبر أشخاص محددين برموز محددة منهم طارق السويدان.

في المقابل، أضاف لـ"سؤال مباشر": منذ اللحظة التي ظهرت فيها الأحداث الإرهابية في البلاد بدءاً من عام 1996 حينما ظهرت تفجيرات أبراج الخبر، وما حدث بعدها بـما يعرف بتفجيرات 11 سبتمبر في عام 2001 فضلاً عن ظهور حوالي 45 عملية إرهابية نتيجة تنظيم القاعدة، بدأت لحظة ما يسمى بـأول "رسالة وعي" لدى السعوديون بأنكم مستهدفون في دينكم أولاً وفي وطنكم وقيادتكم، وبعدئذ جاءت أحداث الربيع العربي، فكان الشعب السعودي قد مر بمثل هذه التجربة سابقاً أي - حربه على الإرهاب- وبالتالي نجد تركيبة المجتمع السعودي مختلفة، نحن تربينا على فكرة الحاكم والخيمة ما جعلتنا أكثر ارتباطاً وتماسكاً.

ويعد الكاتب علي الموسى مثقفاً سعودياً نال درجة الدكتوراه في الأسلوبية والنقد الاجتماعي للغة من جامعة أسكس البريطانية، وعمل عضو مجلس الإدارة بنادي أبها الأدبي، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات.

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