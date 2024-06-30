"مسام" ينزع 449 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة

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أعلن مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام وتطهير الأراضي اليمنية،"مسام" أسامة القصيبي أن الفرق الميدانية التابعة للمركز ذاته نزعت منذ انطلاقة المشروع حتى 28 يونيو الجاري 449.068 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في اليمن.
📹 #فيديو #مسام ينفذ عملية إتلاف وتفجير لكميات من الذخائر في #مأرب#مسام_مشروع_حياة#اليمن pic.twitter.com/UPR8MYdMsw— Project Masam مشروع مسام (@MasamProject) June 29, 2024
وأضاف في بيان نشره مكتب مسام الإعلامي، بأن الفرق نزعت منذ بداية المشروع حتى الآن 289.876 ذخيرة غير منفجرة و8059 عبوة ناسفة، وذكر أن الفرق نزعت أيضاً حتى الآن 144.602 لغماً مضاداً للدبابات و6537 لغماً مضاداً للأفراد.
#مسام ينفذ عملية إتلاف وتفجير لكميات من الذخائر في #مأربhttps://t.co/JI8O1KIBfc#مسام_مشروع_حياة pic.twitter.com/kb6DbGS0NM— Project Masam مشروع مسام (@MasamProject) June 29, 2024
وقال القصيبي في بيانه إن الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام تمكنت حتى الآن من تطهير 57.443.533 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة، في الوقت ذاته وحسب تصريحات سابقة لـ"مسام" فإنه منذ بداية العمل في "اليمن" فإن أراضيها تشهد تطورات جديدة وحيلاً في طريقة وأشكال الألغام، إلا أن مسام يواكب هذه التغيرات، ويسعى للتغلب عليها وهو الأمر الذي يعتبر تحدياً هائلاً.
وأضافت إدارة الإعلام في "مسام" بأن المشروع لا يقتصر على نزع الألغام والعبوات الناسفة بشتى أنواعها، بل إتلافها أيضاً لضمان عدم استخدامها مجدداً، ويسعى بشكل متواصل على تحديث قدراته وتطوير أساليبه في مجال نزع الألغام، رغم إصرار المليشيات الحوثية في اليمن على تطوير أساليبها لاستهداف أكبر قدرٍ من المدنيين.
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