"مسام" ينزع 449 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة

1 دقيقة للقراءة

أعلن مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام وتطهير الأراضي اليمنية،"مسام" أسامة القصيبي أن الفرق الميدانية التابعة للمركز ذاته نزعت منذ انطلاقة المشروع حتى 28 يونيو الجاري 449.068 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في اليمن.

وأضاف في بيان نشره مكتب مسام الإعلامي، بأن الفرق نزعت منذ بداية المشروع حتى الآن 289.876 ذخيرة غير منفجرة و8059 عبوة ناسفة، وذكر أن الفرق نزعت أيضاً حتى الآن 144.602 لغماً مضاداً للدبابات و6537 لغماً مضاداً للأفراد.

مادة اعلانية

وقال القصيبي في بيانه إن الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام تمكنت حتى الآن من تطهير 57.443.533 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة، في الوقت ذاته وحسب تصريحات سابقة لـ"مسام" فإنه منذ بداية العمل في "اليمن" فإن أراضيها تشهد تطورات جديدة وحيلاً في طريقة وأشكال الألغام، إلا أن مسام يواكب هذه التغيرات، ويسعى للتغلب عليها وهو الأمر الذي يعتبر تحدياً هائلاً.

وأضافت إدارة الإعلام في "مسام" بأن المشروع لا يقتصر على نزع الألغام والعبوات الناسفة بشتى أنواعها، بل إتلافها أيضاً لضمان عدم استخدامها مجدداً، ويسعى بشكل متواصل على تحديث قدراته وتطوير أساليبه في مجال نزع الألغام، رغم إصرار المليشيات الحوثية في اليمن على تطوير أساليبها لاستهداف أكبر قدرٍ من المدنيين.