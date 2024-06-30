12 موقعاً في السعودية.. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها

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تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في السعودية خدماتها للرجال والنساء في 12 موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم واحد لكل موقع.

مواقع تقديم الخدمة

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم الخدمة يوم الاثنين للرجال في بلدية محافظة عقلة الصقور، ويوم الثلاثاء في مستشفى عقلة الصقور، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في محافظة عقلة الصقور لمدة يوم واحد لكل موقع.

كما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل خدماتها اليوم للرجال في مركز الكهفة بمحافظة الشنان لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في بلدية شمال حائل لمدة يوم واحد.

وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في مستشفى مركز الرفيعة العام بمحافظة قرية العليا لمدة يومين، فيما تقدم خدماتها بمنطقة تبوك اليوم للرجال والنساء في محافظة حقل لمدة أسبوع.

وفي منطقة الباحة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مهرجان صيف بلجرشي لمدة أسبوع، بينما تقدم خدماتها بمنطقة عسير بتقديم اليوم للرجال والنساء في مستشفى الفرشة العام لمدة أربعة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.