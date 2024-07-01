القبض على باكستاني لترويجه مادة الشبو في الدمام

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في المنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
دوريات #الإدارة_العامة_للمجاهدين بالمنطقة الشرقية تقبض على مقيم لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/o4bS2n5rhQ— الإدارة العامة للمجاهدين (@GDM_MOI) July 1, 2024
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
-
نزاهة: إيقاف 155 موظفا في 8 جهات حكومية بسبب جرائم فساد
924 جولة رقابية نفذتها نزاهة في الشهر المنصرم
السعودية
-
إحباط تهريب أكثر من 3 مليون حبة "كبتاجون" في ميناء جدة
تمكّنت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة ...
السعودية
-
"التخصصي" يجري أكثر من 5000 عملية زراعة كلى ناجحة
نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في إجراء أكثر من 5000 عملية زراعة كلى ...
السعودية