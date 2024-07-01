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مخدر الآيس أو الشبو

القبض على باكستاني لترويجه مادة الشبو في الدمام

العربية.نت- الدمام
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قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في المنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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