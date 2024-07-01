القبض على باكستاني لترويجه مادة الشبو في الدمام

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قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في المنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

دوريات #الإدارة_العامة_للمجاهدين بالمنطقة الشرقية تقبض على مقيم لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/o4bS2n5rhQ — الإدارة العامة للمجاهدين (@GDM_MOI) July 1, 2024

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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