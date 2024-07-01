بدء المرحلة الـ 3 من البرنامج الطبي التطوعي في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن

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انطلقت المرحلة الثالثة من البرنامج الطبي التطوعي في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، إذ تضم المرحلة جراحة العظام واستبدال المفاصل بأيدي كفاءات طبية متخصصة من السعودية، إذ يأتي البرنامج بتنفيذ وإشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ودعم وتنسيق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تشغيل مستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن، عبر توفير أفضل الكوادر الطبية، خدمة للشعب اليمني الشقيق، عبر 14 عيادة متخصصة، بالإضافة إلى مركز للقلب، فيما يعد البرنامج الطبي التطوعي في مستشفى الأمير محمد بن سلمان، الذي ينفذه ويدعمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في الفترة ما بين أبريل 2024م - يوليو 2024م.

انطلقت المرحلة الثالثة من البرنامج الطبي التطوعي في مستشفى الأمير #محمد_بن_سلمان في عدن، يأتي البرنامج بتنفيذ وإشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ودعم وتنسيق من #البرنامج_السعودي_لتنمية_وإعمار_اليمن، وتضم المرحلة جراحة العظام واستبدال المفاصل، بأيدي كفاءات طبية… pic.twitter.com/poUGIsbmEl — البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (@SaudiDRPY) July 1, 2024



ويتكوّن البرنامج الطبي التطوعي من عدة مشاريع طبية تطوعية بعدة تخصصات تغطي وتساعد في خفض الاحتياج الإنساني في اليمن من المحافظات اليمنية كافة، عبر كوادر وكفاءات طبية من داخل المملكة العربية السعودية، وتشمل المشاريع الطبية التطوعية على مشروع جراحة القلب المفتوح والقسطرة، ومشروع جراحة المخ والأعصاب، ومشروع جراحة العظام، ومشروع جراحة التجميل والحروق والتشوهات، والمشروع الطبي للعيادات المتخصصة.

ويأتي البرنامج الطبي نظراً لجاهزية وإمكانيات المستشفى عقب مشروع تشغيله، والذي يأتي ضمن 34 مشروعاً ومبادرة تنموية في قطاع الصحة قدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم أكثر من (229) مشروعاً ومبادرة تنموية، وذلك خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.