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السويدان والعوضي (خاص - العربية.نت)

علي الموسى: العوضي والسويدان استخدما دورات البرمجة للترويج للإخوان

دبي - العربية.نت
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كشف الكاتب والأكاديمي السعودي، علي الموسى، كيف حاولت "جماعة الإخوان" استخدام دورات البرمجة اللغوية العصبية لنشر أفكارها.

"الجنايات" الكويتية تقضي بحبس نائب مقرب من الإخوان بتهمة التدخل في صلاحيات الأمير العرب والعالم "الجنايات" الكويتية تقضي بحبس نائب مقرب من الإخوان بتهمة التدخل في صلاحيات الأمير

"مبالغ كبيرة"

وأوضح خلال إطلالته مع برنامج "سؤال مباشر" على شبكة "العربية"، أن الداعية الإخواني طارق السويدان، ومعه محمد العوضي هما من أباطرة الإخوان.

كما أكد أنهما تلقيا مبالغ كبيرة مقابل دورات البرمجة اللغوية العصبية هذه، مشدداً على أن الجماعة استخدمت هذه الدورات للتأثير على المتلقين، وبالتالي نشر أفكارها وتثبيتها.

وتابع أن تلك البرامج كانت الآلة الفكرية التي سيطرت من خلالها الجماعة على المنظومة الثقافية والنخبوية في بلدان الخليج تحديداً، وعبر أشخاص محددين بينهم السويدان والعوضي.

كذلك لفت إلى أن الاثنين كانا يذهبان إلى السعودية ببعض الرحلات ولمدة أسبوع، ثم يخرج منها كل منهما بما يقارب مليون ريال، على شكل دورات تعقد بالغرف التجارية، وداخل أروقة الجامعات.

ولفت إلى أن هذه الدورات كانت رافدا اقتصاديا ضخما لمثل هذه الجماعات، وكذلك كانت تستخدم من قبلها للتأثير على الأفكار.

وأكد أنهم ربما حوّلوا اليوم في لغتها، فبدل أن تتحدث عن "الأمة" أصبحت تتحدث عن "الوطن"، إلا أن أهدافها مازالت واضحة رغم ذلك.

كما شدد على أن التنظيم الدولي للإخوان كان يستهدف المبتعثين إلى الجامعات الأجنبية، وذلك كي يضمن السيطرة على مفاصل التعليم بالسعودية ونشر "بيئة التطرف" فيها، خصوصا عبر الجرائد التي كانت تصل إلى منازلهم في دول الابتعاث.

"سؤال مباشر"

يذكر أن برنامج "سؤال مباشر"، هو برنامج حواري يقدمه الزميل خالد المدخلي عبر شبكة "العربية".

ويستضيف البرنامج أهم الشخصيات الخليجية والعربية ليناقشهم في قضايا مثارة على الساحة، ويواجههم بنبض الرأي العام وتفاعله معها.

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