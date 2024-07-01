قصة السعودي والعامل اللذين أخمدا نيراناً اشتعلت في محطة وقود بحفر الباطن

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تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع فيديو متداول لشجاعة مواطن سعودي وعامل محطة وقود في مدينة حفر الباطن، حين تمكنا من إخماد حريق اندلع في سيارة قبل وقوع كارثة.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة في المحطة، سيارة متوقفة لتعبئة البنزين، بينما يجلس سائقها بانتظار انتهاء العامل، ولكن كانت المفاجأة عندما شب حريق في خزان وقود السيارة، خلال وجود خرطوم تعبئة البنزين والسيارة في وضع التشغيل.

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تفاصيل الحادثة

وفي حديث الشاب فهد مناحي الشودحي لـ"العربية.نت" قال: الحريق حدث صباحاً، واتجهت للعامل بحكم عملي في المحطة كمحصل للإيرادات، وخلال وجودي وحديثي مع العامل، فوجئت بالعامل يسحبني ويحذرني من النيران التي اشتعلت في سيارة كانت في وضع التشغيل، ولاحظت أن النار قد اشتعلت بالخزان الموجود بالسيارة، وكان السائق قد بدأ بالدعس على دواسة البنزين، وطلبت من العامل إحضار الطفاية وكان خلف السيارة سيارة أخرى، قد بدأت بتعبئة البنزين فأخذت خرطوم البنزين وأعدته إلى مكانه خوفا من تفاقم الحريق، وفي هذه اللحظات حضر العمال وقاموا بإطفاء الحريق، وفوجئت بالنيران تشتعل من جديد في خزان البنزين الموجود في السيارة، وبمجرد سحب خرطوم البنزين من السيارة ازداد اشتعال النيران، وبارتفاع وصل إلى مترين، فابتعدت عنه خوفاً من الحرارة، وقمت بأخذ المفتاح من السائق وإبعاد السيارة، فيما ساهم معي زميل لنا في المحطة يدعى خالد الرسلاني العنزي، بإحضار طفاية الحريق الكبيرة وقام بسحبها على كفرات خاصة، وقام بإطفاء الحريق وغطى الموقع ببودرة الإطفاء، مما تسبب باختناقي من البودرة نتيجة تحسسي منها، واتجهت للمستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية تداولت وسم "صاحب السيارة" و"حفر الباطن"، وتفاعل عدد كبير من رواد منصة "إكس" مع الفيديو، مشيدين بدور عامل المحطة، وكذلك المواطن السعودي، مطالبين الدفاع المدني وصاحب المحطة بتكريم العامل، بعدما أنقذ المحطة من كارثة كبيرة، وإنقاذ جميع أرواح ممن كانوا بداخل المحطة.