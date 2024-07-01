نزاهة: إيقاف 155 موظفا في 8 جهات حكومية بسبب جرائم فساد

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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"نزاهة" عدداً من القضايا الجنائية والإدارية في شهر يونيو 2024 المنصرم، إذ نتج عنها التحقيق مع 382 متهم في وزارات الداخلية، والصحة، والتعليم، والشؤون اللدية والقروية والإسكان، ووزارتي التجارة والنقل والخدمات اللوجسيتية، فضلاً عن وزارة الثقافة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بجرائم فساد متعددة على غرار: الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، التزوير، وغسل الأموال، فيما أوقف مسار التحقيق 155 شخص منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وأوضحت نزاهة في إطار بيان نشرته عبر حسابها على منصة"إكس" بأنها نفذت 924 جولة رقابية في الشهر المنصرم، فيما بلغ معدل الجولات الرقابية التي جرى تنفيذها في المشاعر المقدسة أثناء موسم الحج نحو 9623 جولة رقابية.

ومنذ عام 2021 حتى العام الماضي، تشير بيانات نزاهة التي اطلعت "العربية.نت" عليها إلى أنها أوقفت نحو 5235 شخصا في قضايا فساد، موضحة أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مبينة أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين من دون تهاون.

إلى ذلك، أوضحت "نزاهة" استمرارها في تنفيذ جولاتها الرقابية على الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة من أجل رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته، حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.