تشكيل أول لجنة وطنية للأمن الغذائي في السعودية

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أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية خاصة من نوعها للأمن الغذائي، تحت مظلة القطاع الخاص ممثلًا في اتحاد الغرف، إذ تتسق هذه الخطوة مع توجهات الاتحاد لمواكبة القطاعات الاقتصادية الحديثة التي تهتم بها رؤية 2030، على غرار قطاع الأمن الغذائي، إذ أطلقت الرؤية عدد من المبادرات والاستراتيجيات التي تضمن توفر السلع الرئيسية والإمداد الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي في السعودية.
وتتسق الخطوة مع أهداف استراتيجية الأمن الغذائي على غرار تحقيق تنوع واستقرار مصادر الغذاء الخارجية، وبناء قدرات الجاهزية لمواجهة المخاطر المتعلقة في القطاع الغذائي، بجانب تطوير نموذج عمل مؤسسي، وتحقيق نظام إنتاج غذائي محلي المستدام للسلع ذات الميزة التفاضلية.
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