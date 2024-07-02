إمارة الرياض تضبط 1500 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة

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صادرت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض، مساء اليوم، ما يقارب 1500 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة، إلى جانب مصادرة ماكينة لتطريز الرتب والشعارات العسكرية المخالفة في أحد محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بالرياض.
جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر، بناءً على توجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
الجدير بالذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات منطقة الرياض، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.
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