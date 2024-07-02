تدشين برنامج "سمع" السعودي للتأهيل السمعي لمتضرري زلزال سوريا - تركيا

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في ولاية غازي عنتاب في الجمهورية التركية، برنامج "سمع" السعودي التطوعي للتأهيل السمعي وزراعة القوقعة، يشمل 24 برنامجًا لزراعة القوقعة، وستة برامج تطوعية أخرى لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا الذي يعد أكبر حدث إنساني تطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي حول العالم، إذ يستهدف 940 مستفيدًا من الشعبين السوري والتركي.

#مركز_الملك_سلمان_للإغاثة يُطلق أكبر حدث إنساني تطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي حول العالم "برنامج سمع السعودية التطوعي" وستة برامج تطوعية أخرى لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا؛ حيث دشّن هذا الحدث المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعةhttps://t.co/3wUKeb04Dc pic.twitter.com/ccJQLc0YnO — مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief) July 2, 2024

في الوقت ذاته، دشن المشرف العام على مركز الملك سلمان، الدكتور عبدالله الربيعة بالتوازي مع برنامج سمع عدد من البرامج التطوعية في مختلف التخصصات من ضمنها برامج الأطراف الاصطناعية والعلاج الطبيعي، والدعم النفسي، والتمكين الاقتصادي، والسلال الغذائية والحقائب الصحية، ليستفيد من هذه البرامج ما يتجاوز 5.000 فرد من الشعبين، كما ينفذ برنامج توفير 1.000 وحدة سكنية مؤقتة في 3 مناطق في محافظة هاتاي، إذ متوقع أن يستفيد منها 5.000 فرد إضافة إلى 3.000 وحدة سكنية سبق تنفيذها مناصفة بين المتضررين في سوريا وتركيا، استفاد منها 12.000 شخص.

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وبعدئذ، افتتح المشرف العام على مركز الملك سلمان، البرنامج التطوعي للتأهيل السمعي وزراعة القوقعة في ولاية هاتاي الذي يعد أكبر برنامج إنساني لزراعة القوقعة للأطفال في العالم، ويتضمن بمرحلتيه الأولى والثانية والثالثة إجراء 120 عملية جراحية لزراعة القوقعة وتوزيع 375 سماعة طبية على الأطفال السوريين والأتراك من متضرري الزلزال في الولاية، يستفيد منها 495 فردًا من متضرري الزلزال من الأطفال سوريين والأتراك، فيما سيجري في جميع مراحل البرنامج تنفيذ 24 برنامجًا تطوعيًّا في مجال زراعة القوقعة يستفيد منها 940 فردًا، تشمل برامج إعادة تأهيل مكثفة لضعاف السمع بعد إجراء العمليات الجراحية لهم.

كما دشن البرنامج الطبي التطوعي للأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي الذي يتضمن حصول المتضررين من الزلزال على الخدمات الصحية الأساسية كتركيب الأطراف الصناعية والتجميلية، يستفيد منه 169 فردًا بشكل مباشر بينهم 69 فردًا بشكل غير مباشر.

ودشن الدكتور الربيعة البرنامج التطوعي للدعم النفسي لـ750 فردًا من قاطني المخيمات في مدينة الريحانية التابعة لولاية هاتاي، بجانب البرنامج التدريبي التطوعي للتمكين الاقتصادي بهدف تقديم عدد من الدورات المتخصصة في مجال الدعم الاقتصادي يستفيد منه 50 شخصًا من ذوي الدخل المحدود، فضلاً عن البرنامج التطوعي لتوزيع السلال الغذائية في مخيمات متضرري الزلزال في مدينة الريحانية وولاية غازي عنتاب يستفيد منه 2.000 فرد من أبناء الشعبين السوري والتركي، وتدشين البرنامج التطوعي لتوزيع الحقائب الصحية في غازي عنتاب والريحانية يستهدف 2.000 فرد من متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

وتأتي هذه الجهود انطلاقًا من حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعبين السوري والتركي والتخفيف من آثار الزلزال.