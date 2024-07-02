وزير الدفاع السعودي يلتقي بـ الرئيس التركي

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التقى وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على منصة "إكس" : بتوجيه من القيادة التقيت فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا. تشرفت بنقل تحيات القيادة لفخامته، واستعرضنا العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، وسبل تعزيزها، وبحثنا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

بتوجيه من القيادة -أيدها الله- التقيت فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

تشرفت بنقل تحيات القيادة -حفظها الله- لفخامته، واستعرضنا العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، وسبل تعزيزها، وبحثنا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها. pic.twitter.com/fpyM9y9ZNe — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) July 2, 2024

وفي الوقت ذاته، التقى الأمير خالد بن سلمان نظيره التركي، ياشار غولر، إذ استعرضا أوجه العلاقات السعودية التركية، والسبل الكفيلة لمواصلة تعزيز وتطوير مسارات تعاوننا القائم والمستقبلي بين وزارتي الدفاع للبلدين الشقيقين، فضلاً عن بحث جهود إحلال السلام والسعي المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

التقيت معالي وزير الدفاع الوطني التركي ياشار غولر.

استعرضنا أوجه العلاقات السعودية التركية، والسبل الكفيلة لمواصلة تعزيز وتطوير مسارات تعاوننا القائم والمستقبلي بين وزارتي الدفاع لبلدينا الشقيقين، وبحثنا جهود إحلال السلام وسعينا المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. pic.twitter.com/RsG4v9tE0m — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) July 2, 2024