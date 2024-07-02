"اعتدال" يزيل 18.6 مليون محتوى متطرف من تليغرام في الربع الثاني من 2024

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تمكنت الجهود المشتركة بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" ومنصة "تليغرام"، من إزالة 18.611.232 مليون محتوى متطرف، فضلاً عن إغلاق 660 قناة تابعة لتنظيمات إرهابية، وذلك في الربع الثاني من العام الجاري.

وبينما يعزز مركز اعتدال محاربة التطرف، وتفنيد خطاب الإقصاء، وتقويض الأنشطة الرقمية للجماعات المتطرفة عبر تقنياته المبتكرة، أوضح في سياق بيان خاص بالمركز مواصلة الفرق المشتركة جهودها في الرصد والتصدي للنشاط الدعائي للمحتوى المتطرف لثلاثة تنظيمات إرهابية (داعش – هيئة تحرير الشام – القاعدة)، إذ أزالت الفرق المشتركة 14.857.909 محتويات متطرفة، وإغلاق 305 قنوات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

أثمرت الجهود المشتركة بين #اعتدال و #تليجرام @telegram من إزالة 18.611.232 مليون محتوى متطرف وإغلاق 660 قناة متطرفة تعود لثلاثة تنظيمات إرهابية (داعش – هيئة تحرير الشام - والقاعدة) وذلك خلال الربع الثاني من عام 2024مhttps://t.co/GWjiO61Nny#نعمل_لعالم_معتدل pic.twitter.com/78GdJGuOtK — اعتدال | ETIDAL (@Etidal) July 2, 2024

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وفي السياق ذاته، تمكنت من إزالة 3.521.969 محتوى متطرفا، وإغلاق 281 قناة متطرفة تابعة لـتنظيم "هيئة تحرير الشام"، في الوقت ذاته أزالت 231.354 محتوى متطرفا، وأغلقت 74 قناة استخدمها تنظيم "القاعدة" الإرهابي في بث رسائله المتطرفة.



وطبقاً لبيان اعتدال، فإن المركز لاحظ ذروة النشاط الدعائي المتطرف تحديداً يوم الاثنين 17 يونيو 2024م، الموافق 11 ذي الحجة 1445هـ وذلك مع بداية موسم الحج، إذ أزال حينها أكثر من مليوني محتوى متطرف، راصداً ازديادًا للنشاط الدعائي للتنظيمات الإرهابية الثلاثة خلال الربع الثاني من 2024م، بنسبة 12.82% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي 2024م، وهو نشاط تقليدي للتنظيمات الإرهابية يتكرر سنويًا مع موسم الحج .

يشار إلى أن الجهود المشتركة بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة "تليغرام"، منذ فبراير 2022م وحتى يونيو 2024م، قد تمكنت من إزالة 93.999.551 محتوى متطرفا، وإغلاق 14.193 قناة متطرفة. وتنوعت المحتويات الدعائية المتطرفة التي تمت إزالتها بين ملفات وسائط بمختلف أشكالها، حيث تضم صيغ (PDF) ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية.