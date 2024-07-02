12 مليون مشترك في وثائق التأمين الصحي في السعودية

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كشف مجلس الضمان الصحي عن مؤشرات التأمين الصحي في السعودية، إذ بلغ إجمالي عدد المشتركين في وثائق التأمين الصحي كافة، نحو 12.4 مليون مشترك، فيما وصل عدد السعوديين الموظفين منهم الذين يتمتعون بتوافر تغطية التأمين الصحي حسب بيانات المجلس إلى 1.9 مليون موظف.



وحسب البيانات المنشورة في موقع مجلس الضمان الصحي فإن إجمالي المشتركين الموظفين غير السعوديين في وثائق التأمين الصحي نحو 6.8 مليون مشترك، أما عدد المشتركين السعوديين "التابعين" في وثائق التأمين الصحي نحو 2.3 مليون مشترك تابع.

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ويهدف مجلس الضمان الصحي إلى حوكمة وتنظيم قطاع التأمين الصحي الخاص عبر تعزيز فعالية وكفاءة الخدمات الصحية للمستفيدين وتمكين أصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية والتميز في الأداء والتميز.

بجانب تعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكن أصحاب العلاقة وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة.