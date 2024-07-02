12 مليون مشترك في وثائق التأمين الصحي في السعودية

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
كشف مجلس الضمان الصحي عن مؤشرات التأمين الصحي في السعودية، إذ بلغ إجمالي عدد المشتركين في وثائق التأمين الصحي كافة، نحو 12.4 مليون مشترك، فيما وصل عدد السعوديين الموظفين منهم الذين يتمتعون بتوافر تغطية التأمين الصحي حسب بيانات المجلس إلى 1.9 مليون موظف.
وحسب البيانات المنشورة في موقع مجلس الضمان الصحي فإن إجمالي المشتركين الموظفين غير السعوديين في وثائق التأمين الصحي نحو 6.8 مليون مشترك، أما عدد المشتركين السعوديين "التابعين" في وثائق التأمين الصحي نحو 2.3 مليون مشترك تابع.
ويهدف مجلس الضمان الصحي إلى حوكمة وتنظيم قطاع التأمين الصحي الخاص عبر تعزيز فعالية وكفاءة الخدمات الصحية للمستفيدين وتمكين أصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية والتميز في الأداء والتميز.
بجانب تعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكن أصحاب العلاقة وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة.
-
"اعتدال" يزيل 18.6 مليون محتوى متطرف من تليغرام في الربع الثاني من 2024
تمكنت الجهود المشتركة بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" ومنصة ...
السعودية
-
طبيب سعودي قفز إلى الشلال لإنقاذ ابنه ومات معه
في حادثة حزينة، لم يستطع الطبيب "عبدالله العنزي" إنقاذ ابنه "عبدالعزيز" من الغرق ...
السعودية
-
وزير الطاقة السعودي يعلن اكتشافات جديدة للزيت والغاز الطبيعي
أكد أن الاكتشافات الجديدة في المنطقة الشرقية والربع الخالي
اقتصاد السعودية