مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
1-14

السعودية تستضيف الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات العام المقبل

تعد الندوة منذ انطلاقتها قبل أكثر من 20 عاما حدثا عالميا يستهدف متخذي القرار وصانعي السياسات

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) اختيار السعودية ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لاستضافة الندوة العالمية لمنظمي الاتصالاتGlobal Symposium for Regulators (GSR) لعام 2025م في مدينة الرياض، وذلك ضمن أعمال الندوة في نسختها لهذا العام.


وتعد الندوة، منذ انطلاقتها قبل أكثر من 20 عاما، حدثا عالميا يستهدف متخذي القرار وصانعي السياسات والتنظيمات حول العالم، ويقام بشكل سنوي بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، حيث يجمع الحدث عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الوطنية المنظمة لقطاع الاتصالات والتقنية وكذلك قادة القطاع الخاص العاملين في المجال الرقمي من أكثر من 193 دولة، ويناقش أبرز التحديات والحلول لمسائل السياسات والتنظيمات الرقمية على المستوى الدولي.


ويأتي اختيار المملكة ممثلة بالهيئة لاستضافة الحدث انعكاسا لثقة المجتمع الدولي بدورها الفاعل وإسهاماتها في تحقيق أهداف الاتحاد الدولي للاتصالات ودورها الريادي في القطاع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
دعوات لتنحيه وتشكيك بصحته.. بايدن تحت ضغط الديمقراطيين بعد المناظرة دعوات لتنحيه وتشكيك بصحته.. بايدن تحت ضغط الديمقراطيين بعد المناظرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط