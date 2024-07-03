السعودية تستضيف الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات العام المقبل
تعد الندوة منذ انطلاقتها قبل أكثر من 20 عاما حدثا عالميا يستهدف متخذي القرار وصانعي السياسات
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) اختيار السعودية ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لاستضافة الندوة العالمية لمنظمي الاتصالاتGlobal Symposium for Regulators (GSR) لعام 2025م في مدينة الرياض، وذلك ضمن أعمال الندوة في نسختها لهذا العام.
وتعد الندوة، منذ انطلاقتها قبل أكثر من 20 عاما، حدثا عالميا يستهدف متخذي القرار وصانعي السياسات والتنظيمات حول العالم، ويقام بشكل سنوي بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، حيث يجمع الحدث عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الوطنية المنظمة لقطاع الاتصالات والتقنية وكذلك قادة القطاع الخاص العاملين في المجال الرقمي من أكثر من 193 دولة، ويناقش أبرز التحديات والحلول لمسائل السياسات والتنظيمات الرقمية على المستوى الدولي.
ويأتي اختيار المملكة ممثلة بالهيئة لاستضافة الحدث انعكاسا لثقة المجتمع الدولي بدورها الفاعل وإسهاماتها في تحقيق أهداف الاتحاد الدولي للاتصالات ودورها الريادي في القطاع.
-
"اعتدال" يزيل 18.6 مليون محتوى متطرف من تليغرام في الربع الثاني من 2024
تمكنت الجهود المشتركة بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" ومنصة ...
السعودية
-
الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية للملتحقين الجدد بالعمل في السعودية
مجلس الوزراء السعودي يوافق على وثيقة مشروع تخصيص 14 نادياً رياضياً
السعودية
-
طبيب سعودي قفز إلى الشلال لإنقاذ ابنه ومات معه
في حادثة حزينة، لم يستطع الطبيب "عبدالله العنزي" إنقاذ ابنه "عبدالعزيز" من الغرق ...
السعودية