ما أهم تفاصيل النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية في السعودية؟

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما تضمنه قرار مجلس الوزراء السعودي القاضي بالموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد وقصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بالعمل، وتبرز في الإطار ذاته، تفاصيل لافتة حول طبيعة القرار إذ تشير المؤسسة إلى أن النظام الموحد يطبق على الملتحقين الجدد في سوق العمل سواءً في القطاع المدني العام، أو القطاع الخاص، وليس لديهم مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني، أو التأمينات الاجتماعية.

فيديو مبسط يوضح التعديلات في نظام التأمينات الاجتماعية وما هي الفئات المشمولة.. pic.twitter.com/0mSU0IQUq9 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 2, 2024

وأشارت التأمينات الاجتماعية بأن العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية مستمر بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن؛ للمشتركين ممن لديهم مدد اشتراك أقل من (20) سنة وأعمارهم أقل من (50) سنة هجرية عند تاريخ سريان تلك التعديلات.

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وبيّنت المؤسسة أن السن النظامية للتقاعد للفئات المشمولة ستكون ما بين (58 و65) سنة ميلادية، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ 4 أشهر على السن النظامية الحالية للتقاعد وفقاً لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات، كما أن مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ستكون ما بين (25 و30) سنة اشتراك.

وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ (12) شهرًا على المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر وفقاً لمدد الاشتراك في تاريخ سريان التعديلات، فيما يستمر تطبيق نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين دون تغيير على باقي المشتركين ممن أعمارهم (50) سنة هجرية فأكثر أو لديهم مدد اشتراك (20) سنة فأكثر في تاريخ سريان تلك التعديلات.

وحسب ما أوضح موقع التأمينات الاجتماعية في السعودية فإن السن النظامية للتقاعد للمشمولين بالنظام الجديد يصل لـ 65 سنة ميلادية، فيما تتوافر إمكانية التقاعد قبل 10 سنوات من السن النظامي، غير أن هذا الأمر يتطلب وجود 360 شهر اشتراك في نظام التأمينات ذاته.

ويطبق القرار الجديد الذي أقره مجلس الوزراء السعودي أخيراً على أي ملتحق في سوق العمل بعد تاريخ سريان النظام سواء كان التحق بوظيفة حكومية مدنية أو بوظيفة في القطاع الخاص، في المقابل أوضحت التأمينات الاجتماعية أيضًا، أن سريان النظام الجديد والأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة سيكون بتاريخ 3 / 7 / 2024.

ويحث القرار على زيادة نسب اشتراكات فرع المعاشات بشكل تدريجي ابتداءً من السنة الثانية لتاريخ سريان النظام وحتى السنة الخامسة بنسبة %0.5 لكل سنة وبزيادة إجمالية 2% لتصل إلى 11% بدلاً من أن تكون بـ 9%، في الوقت ذاته هناك تساؤل حول ما ما هي الفئات المستثناة من النظام؟

يستثني النظام الجديد كل من بلغ أو تجاوز سن (50) هجرية عند سريان نظام التأمينات الجديد ولديه مدد اشتراك لم يعوض عنها مهما كانت المدة، فضلاً عن أولئك الذين بلغت مدد اشتراكهم التي لم يعوضون عنها 240 شهر فأكثر عند سريان نظام التأمينات الجديد مهما كان سنه.

ويعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان النظام سن (48) و (6) أشهر ميلادية في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية، فيما يقصد بمدد الاشتراك بالفقرتين أعلاه مدد الاشتراك المحتسبة وفقاً لأحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من هذين النظامين.

كما تمنح التأمينات الاجتماعية نيابة عن صاحب العمـل المــرأة العـاملة تعويضًـا عند انقطاعها عن العمل بسبب الولادة وتصرف هـذه المنفعة المشتركـة بفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية الحالي والجديد سواء كانت المشتركة سعودية أو غيـر سعودية ويصرف لمدة 3 أشهر ويضــاف شهر في بعض الحالات.