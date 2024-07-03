هيئة تطوير عسير: "صيف عسير 2024 " لن يكون الأخير

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أكدت هيئة تطوير منطقة عسير أنه لا صحة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا من مواد إعلامية، حول أن صيف عام 2024، يُعد الصيف الأخير، داعية الجميع لأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة، والتريث في نشر المعلومات حتى التأكد من صحتها.

وتؤكد الهيئة استمرار أعمالها في الجوانب التنموية والسياحية لصيف هذا العام، والأعوام القادمة في العديد من الوجهات السياحية في مختلف محافظات المنطقة.

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وقالت تعزيزاً لتميز المنطقة السياحية، تعمل الهيئة مع شركائها الإستراتيجيين في منظومة السياحة على رسم الملامح الأخيرة لموسم صيف عسير لعام 2024 عقب تنسيق مستمر من نهاية صيف العام الماضي الذي استقبل نحو 3 ملايين سائح، ويهدف التنسيق مع منظومة السياحة إلى استغلال مكامن القوة وعناصر الجذب السياحي وتحسين التجارب السياحية في عسير كافة ومدينة أبها على وجه الخصوص.

وأبانت في بيانها: تسعى الهيئة وشركاؤها على التطوير الدائم لكافة نواحي الفعاليات السياحية بدءا من المواقع الصالحة للاستغلال السياحي بما في ذلك قمم الجبال، ونوعية الفعالية وجودة المنتجات التي تقدم لزائر المنطقة بغرض السياحة، بالإضافة إلى استحداث العديد من البرامج والفعاليات في كل عام مما يجعل عسير تسابق المستقبل في تحقيق هدفها الإستراتيجي المتمثل في استقبال أكثر من 9 ملايين زائر سنوياً، إضافة إلى أن الهيئة تعمل على تطبيق الدروس المستفادة من الأعوام الماضية مما يزيد من فرص التحسين للأعوام القادمة.

وأضافت: أطلقت هيئة تطوير منطقة عسير أخيرا الهوية السياحية للمنطقة (عسير تهوّل) وموقعها الإلكتروني (اكتشف عسير) انطلاقاً مما تحتويه عسير من مميزات تجعلها قادرة على منافسة العواصم السياحية العالمية، حيث استُمدت الهوية من تراث وأصالة المنطقة وتنوع تضاريسها الجغرافية وثقافتها الأصيلة التي تتسم بالتنوع طبقاً للتنوع الديموغرافي، كما تحمل الهوية السياحية الجديدة في طياتها العديد من التجارب المميزة المتوافقة مع شعارها الجديد في كافة محافظات عسير.