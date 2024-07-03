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فيصل بن فرحان

وزير الخارجية السعودي: لا يمكن السماح باستمرار انتهاك القانون الدولي في غزة

العربية.نت - الرياض
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أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان: لا يمكن السماح باستمرار انتهاك القانون الدولي في غزة، وحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية هو مسار السلام، كما نثمن قرار مجلس الأمن لوقف الحرب في قطاع غزة
وقال في المؤتمر الصحافي خلال زيارته إلى دولة إستونيا: ناقشنا وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والوصول إلى حل سياسي لأزمة روسيا وأوكرانيا.

وأضاف في حديثه: حجم التعاون التجاري بين السعودية وإستونيا في العام الماضي وصل إلى أكثر من 70 مليون دولار.

وكان قد وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، إلى تالين عاصمة جمهورية إستونيا، يوم أمس، في زيارة رسمية، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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