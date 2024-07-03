60 مليون دولار يتنافس عليها محترفو الرياضات الإلكترونية في الرياض

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مع انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية الذي يُقام في بوليفارد رياض سيتي، تستعد مدينة الرياض لتكون وجهة عالمية لعشاق الرياضات الإلكترونية، حيث سيتابع المشجعين منافسات لاعبيهم المفضلين وأنديتهم المفضلة عبر 22 بطولة في أشهر الألعاب للفوز بجوائز مالية تصل إلى أكثر من 60 مليون دولار، وهذه القيمة تعد أعلى إجمالي جوائز في تاريخ الرياضات الإلكترونية، حيث سيستمتع الزوّار بالآلاف من الفعاليات والأنشطة والعروض التفاعلية التي تناسب جميع الأعمار، مع تقديم مزيج بين الجوانب الرياضية والترفيهية والتعليمية والثقافية والإبداعية، مما يجعل الرياض عاصمة للألعاب والسياحة خلال هذا الصيف.

وأوضح صاحب الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، أن كأس العالم للرياضات الإلكترونية يحقق رؤية تهدف إلى جمع محترفي الرياضات الإلكترونية والمشجعين والناشرين معًا في مشهد يدفع الرياضات الإلكترونية تجاه مسار مليء بالفرص الواعدة للجميع.

وأكد خلال افتتاح فعاليات وأنشطة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، أمس الثلاثاء، في العاصمة الرياض، أن هذا الحدث الذي يقام على مدى 8 أسابيع خلال الفترة من 3 يوليو حتى 25 أغسطس 2024 ، يحظى باهتمام مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية العالمي، متطلعاً لمشاهدة مدى تأثير النسخة الأولى لهذا العام خلال الأسابيع المقبلة.

كأس يعكس هويتنا وتراثنا، ويثبت بأن وطني السعودية 🇸🇦 هي الوجهة العالمية الرائدة في صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية. #كأس_العالم_للرياضات_الإلكترونية 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/awFRXwPeoq — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 2, 2024

احتفال استثنائي

بدوره أبان الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية رالف رايشرت أن كأس العالم للرياضات الإلكترونية هو احتفال استثنائي يوحّد المجتمع الدولي عبر الألعاب والرياضات الإلكترونية، ويحقق قفزة في صناعة الرياضات الإلكترونية ودفع النمو والاستدامة عبر منظومة القطاع بأكمله، مبدياً فخره وحماسه لفتح آفاق وإمكانيات جديدة لهذه الرياضة، ومشاهدة نخبة أندية الرياضات الإلكترونية والرياضيين يتنافسون عبر أفضل الألعاب في العالم للحصول على جوائز كبرى ولتتويج أول نادٍ كبطل لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.

3.4 مليار لاعب

وأوضح الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية فيصل بن حمران، أن عدد لاعبي العالم اليوم بلغ 3.4 مليار لاعب، وقال "مع انعقاد كأس العالم للرياضات الإلكترونية، فإننا نشاركهم تطلعاتهم وحماسهم في هذه التجربة الفريدة من نوعها التي تنتظرنا جميعًا، إذ سنشهد في الأسابيع الثمانية القادمة تحوّلا في مشهد الألعاب والرياضات الإلكترونية بشكل غير مسبوق"، داعياً العالم أجمع لمشاهدة المنافسة بين نخبة من لاعبين الأندية العالميين.