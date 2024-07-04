تفاصيل جديدة حول غرق طبيب سعودي حاول إنقاذ ابنه في سويسرا

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أكد عامر العنزي شقيق الغريق في شلالات سويسرا الطبيب عبد الله العنزي لـ"العربية.نت"، أن اتصالاً وردهم من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، مساء الأربعاء، كشف عن مستجدات نتائج بحث الجهات الأمنية عن جثة الطفل عبد العزيز ابن الفقيد عبدالله بعد سقوطه في شلالات غيسباخ على بحيرة برينز السويسرية.

جثة الطفل مفقودة حتى اللحظة

فقد أوضحت الجهات الأمنية السويسرية أن الشرطة المائية لم تعثر على جثة الطفل حتى الآن، نتيجة قوة الفيضانات، فضلاً عن صعوبة عملية البحث رغم مرور 10أيام من الحادثة.

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وبيّن عامر العنزي لـ"العربية.نت"، أنه أثناء وقوع الحادثة كانت هناك أسرة سعودية قريبة من الموقع، وشاهدت حالة الهلع التي كانت تعيشها زوجة أخي وابنته كيان التي لم تتجاوز 6 سنوات، فتواصلوا مع السفارة السعودية، فضلاً عن الشرطة لمحاولة إنقاذ الدكتور عبد الله وابنه.

كما تابع أنه بعد يومين جرى العثور على جثمان الأخ في سواحل البحيرة، وقاموا بنقلها إلى السعودية بمتابعة من ممثل السفارة سامي الشاطري، إذ وصلت السبت الماضي وجرت مراسم الدفن والصلاة عليه في الرياض.

وأضاف أن آخر تواصل للراحل كان مع العائلة، حرص فيه على محادثة والدته عبر "الفيس تايم"، مؤكداً لها عودته قريباً، لكنه عاد إليهم بلا روح، حسبما قال.

#الدكتور_عبدالله_العنزي

يذكر أن الغريق الدكتور عبد الله العنزي كان برفقة ابنه عبد العزيز الذي لم يتجاوز العامين على حافة صخور الشلال في جنوب جبال الألب السويسرية، حيث انزلقت قدم الطفل ليسقط وسط الفيضانات الشديدة، ولم يمتلك الأب نفسه حيث قفز في محاولة للإنقاذ وسط أنظار ابنته وزوجته.

وشهدت الحادثة تفاعلاً كبيراً في وسائل التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ #الدكتور_عبدالله_العنزي.

بدورها، شددت السفارة السعودية في سويسرا على ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة في معظم المدن السويسرية، واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة.