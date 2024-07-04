خبراء فلك يؤكدون اكتمال شهر ذي الحجة 30 يوماً

دقيقتان للقراءة

كشف رئيس ومؤسس جمعية آفاق لعلوم الفلك شرف السفياني، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن شهر ذي الحجة سيكتمل بثلاثين يومًا، وأن أول أيام السنة الهجرية الجديدة سيكون يوم الأحد القادم، الموافق 7 يوليو 2024.

وغزا السفياني على حسابه الرسمي في منصة "تويتر" ذلك لأن يوم التحري، الموافق الجمعة القادم 29 ذي الحجة، سيشهد غروب القمر قبل غروب الشمس بفارق حوالي 8 دقائق، حسب أفق مكة المكرمة، وسيحدث الاقتران الفلكي، بمشيئة الله، فجر السبت عند الساعة الثانية تقريبًا بتوقيت مكة المكرمة. وأبان أن ذلك بناء على هذه الحسابات، سيكون يوم السبت القادم، 6 يوليو، هو المتمم لشهر ذي الحجة، ويوم الأحد، 7 يوليو، هو أول أيام العام الهجري الجديد 1446 هـ.

بينما أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم الجمعة 29 ذي الحجة 1445 الموافق 05 يوليو 2024 (يوم التحري) عند الساعة 07:00 مساءً قبل غروب الشمس بثماني دقائق وقبل حدوث الإقتران ما يعني عدم وجود القمر فوق الأفق بعد غروب الشمس.. وسيتبع ذلك بعدة ساعات وصول القمر منزلة الاقتران صباح يوم السبت 30 ذي الحجة 1445 الموافق 06 يوليو عند الساعة 01:57 بتوقيت مكة.

وأضاف: لاقتران أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.

وستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة يوم السبت 30 ذي الحجة 1445 الموافق 06 يوليو 2024 عند الساعة 07:08 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (07) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (08) درجات وإضاءته (0.6%)، وسيغرب عند الساعة 07:52 مساءً بعد (44 دقيقة) من غروب الشمس، وبذلك ستتحقق شروط دخول شهر محرم فلكياً (حسابياً)، والفرصة مهيأة لرؤيته من خلال أجهزة الرصد الفلكي.

وسيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال"، وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بالعين المجردة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وسيكون ذلك متحققا في اليوم التالي.