مبادرة "طيف التوحد" دعم شامل للمرضى من برنامج سند محمد بن سلمان

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أطلق برنامج سند محمد بن سلمان مبادرة "طيف التوحد" لدعم هذه الفئة من المجتمع، إذ تهدف المبادرة إلى تشخيص وتأهيل وتدريب المصابين باضطراب طيف التوحد لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع وتعزيز ثقتهم والاستقلالية والاعتماد على الذات وتوعية الأسرة بكل ما يخص المصاب إلى توفير فرص عمل للشباب.



وبلغ عدد المستفيدين من دعم برنامج سند محمد بن سلمان هم أكثر من 1400 مستفيد وعدد الجمعيات 10 جمعيات من خلال 17 برنامج في 8 مناطق من مناطق المملكة. وسيضم البرنامج برامج تأهيلية للأطفال وتمكين للشباب وتأهيل وتوعية للأطفال وتوعية الأسرة وتجهيز وحدات تأهيل وتشخيص وتدريب صيفي وتشخيص عن بعد وتشخيص وتأهيل المصابين بالتوحد وتدريب وتأهيل منتهي بالتوظيف وجلسات فردية لعلاج مشكلات الكلام والتعبيرية.



وتخفف المبادرة الأعباء المادية عن المستفيدين وأسر مصابي التوحد وطيف التوحد، وتخفيف الضغوطات النفسية على الأسر ومعرفة كيفية التعامل مع المصاب بالتوحد وتعزيز اندماج المصابين بالتوحد في المجتمع والمدارس والتأهيل المهني لشباب طيف التوحد وتوفير فرص عمل مناسبة لقدراتهم.



وتتلخص أسباب اختيار مبادرة طيف التوحد إلى كونها متوافقة مع مجالات الدعم فالتوحد يندرج تحت مجالين من مجالات البرنامج وهما الصحة والتعليم ولكونها من الفئات ذات الأولوية في البرنامج وهم الأيتام وذوي الإعاقة. وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن نسبة أطفال التوحد في المملكة وعالميًا 2%. كما أن الاستراتيجية وافقت نوعين من أنواع المنح وهي المنح الاستباقية ومنح الاستجابة.