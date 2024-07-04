وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإسباني تطورات الأوضاع في غزة

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التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، بنظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية السعودي في الاجتماع السنوي للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في العاصمة الإسبانية مدريد.
وجرى في أثناء اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة حيالها.
في الوقت ذاته، كان الأمير فيصل بن فرحان قد أجرى لقاءاً جمعه بـالمنسقة الأممية، إذ بحثا أهمية إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لقطاع غزة، فضلاً عن ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
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