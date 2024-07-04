وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصال من نظيره الأميركي

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تلقّى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.



وجرى أثناء الاتصال استعراض المستجدات على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة.