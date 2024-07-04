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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (رويترز)

وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصال من نظيره الأميركي

العربية.نت- الرياض
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تلقّى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.


وجرى أثناء الاتصال استعراض المستجدات على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة.

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