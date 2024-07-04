وزير الدفاع السعودي يلتقي بمسؤولي الشركات التركية الدفاعية

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التقى الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، عدد من مسؤولي الشركات التركية المتخصصة في مجال الفضاء والصناعات الدفاعية، للتباحث في عدد من المشاريع التقنية المتطورة، ومنتجاتها الحديثة، وخططها وإستراتيجياتها المستقبلية، حسبما ذكر في حسابه على منصة "إكس".
اطلعت خلال زيارتي لجمهورية تركيا على قدرات وإمكانيات عدد من الشركات التركية الرائدة في مجال الفضاء والصناعات الدفاعية، وشاهدت مشاريعها التقنية المتطورة، ومنتجاتها الحديثة، وخططها وإستراتيجياتها المستقبلية. pic.twitter.com/yjDhhvb2nL— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) July 3, 2024
كما استعرض وزير الدفاع السعودي مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية البروفيسور خلوق غورغون، ورؤساء عدد من كبرى الشركات الصناعية التركية، فرص التعاون في المجال العسكري والدفاعي، وفق رؤية السعودية ٢٠٣٠، وشهدنا توقيع مذكرات تفاهم بين عدد من الشركات السعودية والتركية.
كما استعرضت مع معالي رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية البروفيسور خلوق غورغون، ورؤساء عدد من كبرى الشركات الصناعية التركية، فرص التعاون في المجال العسكري والدفاعي، وفق رؤية السعودية ٢٠٣٠، وشهدنا توقيع مذكرات تفاهم بين عدد من الشركات السعودية والتركية. pic.twitter.com/gOQ5Sm5Tl9— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) July 3, 2024
وكان الأمير خالد بن سلمان قد وصل، على رأس وفد، إلى العاصمة التركية، في زيارة رسمية بتوجيه من الحكومة السعودية من أجل بحث العلاقات الثنائية، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي الوقت ذاته، التقى الأمير خالد بن سلمان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فضلاً عن نظيره التركي، ياشار غولر، إذ استعرضا أوجه العلاقات السعودية التركية، والسبل الكفيلة لمواصلة تعزيز وتطوير مسارات تعاوننا القائم والمستقبلي بين وزارتي الدفاع للبلدين الشقيقين، فضلاً عن بحث جهود إحلال السلام والسعي المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
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