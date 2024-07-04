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ولي العهد السعودي يستقبل عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي الأميركية

العربية.نت - جدة
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استقبل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، في جدة، عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور كوري بوكر والوفد المرافق له.

وجرى في أثناء الاستقبال استعراض علاقات الصداقة الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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حضر الاستقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
فيما حضر من الجانب الأمريكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني وعدد من المسؤولين.

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