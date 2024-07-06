الملك سلمان وولي عهده يهنئان بزشكيان بعد فوزه بالانتخابات الإيرانية

1 دقيقة للقراءة

هنأ الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الإيراني المنتخب الدكتور مسعود بزشكيان، وذلكبمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في إيران .

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن الملك سلمان ذكر في في برقية التهنئة:"بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية فيالجمهورية الإسلامية الإيرانية يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، متطلعين إلى الاستمرار فيتنمية العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي. متمنين لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

من جهته، ذكر ولي العهد السعودي في برقية التهنئة، قائلاً: "يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلاميةالإيرانية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والرقي لبلدكم وشعبكم الشقيق،مؤكدًا حرصي على تطوير وتعميق العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا، وتخدم مصالحنا المشتركة"، حسب وكالة الأنباء السعودية، "واس".

