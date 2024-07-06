وزارة الصناعة تتلقى 906 شكاوى من قبل المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين

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تلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عدداً من الشكاوى المقدمة لها من قبل المستثمرين في عدة قطاعات بما فيها قطاعا الصناعة والتعدين، وذلك بانتهاء الربع الثاني من العام الجاري 2024م.

وبحسب منصة البيانات المفتوحة، بلغت عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة 906 شكاوى، حيث تصدر قطاع الصناعة أكثر القطاعات تقديماً للشكوى بواقع 511 شكوى، فيما وصلت عدد شكاوى قطاع التعدين ما يقارب 184 شكوى، بينما بلغت شكاوى القطاعات الأخرى حوالي 211 شكوى، وذلك خلال الربع الأول والربع الثاني من العام الجاري 2024م.

ويعد قطاعا الصناعة والتعدين من أكثر القطاعات الواعدة في المملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، نظرا لما يكتنزه هذان القطاعان الحيويان من فرص متنوعة تنعكس على تنمية الاقتصاد الوطني، لا سيما سعي وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال.

وخلال شهر مارس 2024م، أصدرت الوزارة 54 ترخيصاً صناعياً جديداً توزعت على عدد من الأنشطة الصناعية بحجم استثمار بلغ 1,047 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر مارس بلغ 324 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,832 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1,528 تريليون ريال، كما بلغ إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر فبراير 2024م ما يقارب 2,457 رخصة جديدة.