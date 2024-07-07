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وزارة الصحة السعودية

الصحة السعودية تعاقب أحد المخالفين لبيعه أدوية تخسيس غير مرخصة

تغريم المخالف بـ 15 ألف ريال تودع في الخزينة العامة للدولة

العربية.نت - الرياض
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عاقبت وزارة الصحة أحد المخالفين في منطقة تبوك بالسجن لمدة سبعة أيام، إذ تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة التحقيق، فضلاً عن تغريمه بغرامة مالية مقدارها خمسة عشر ألف ريال سعودي تودع في الخزينة العامة للدولة، وذلك بعدما رصدت فرق الالتزام بالوزارة مخالفات جسيمة، تتمثل في بيع أدوية تخسيس ونحافة غير مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء ودون الحصول على ترخيص مزاولة مهنة صحية، وتمت إحالة المخالف للجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية الرادعة بحقه.


وشددت "وزارة الصحة" على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، حيث أكدت المادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية على حظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص، كما ورد في المادة الثالثة عشرة من النظام نفسه حظر الكشف على المرضى في غير الأماكن المخصصة لذلك، كذلك ورد في المادة العاشرة الحظر على الممارس الصحي من الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة، يُذكر أن فرق الالتزام بوزارة الصحة تُجري جولات رقابية وتفتيشية دورية، وتتابع ما يتم نشره في المنصات الاجتماعية المتنوعة للحفاظ على سلامة المرضى وعلى الصحة العامة.

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