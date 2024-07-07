النيابة العامة: السجن والغرامة لـ"8 وافدين" نتيجة سرقة كابلات الكهرباء

1 دقيقة للقراءة

أنهت وحدة نيابة الأموال في النيابة العامة إجراءات التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من ثمانية وافدين، متهمين بسرقة كابلات نحاسية وكهربائية، وظهر عبر إجراءات التحقيق أن النمط الإجرامي الذي قام به المتهمون تمثل في سرقتهم كابلات كهربائية وإخفائها داخل مكان مستأجر لهذا الغرض تمهيداً لبيعها.

وجرى إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة والقرائن الدالة على اتهامهم، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبتهم بأحكام قضائية تصل إلى السجن عشر سنوات، وإلزامهم بالتعويض عن الأضرار الناتجة من الجريمة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهم، وأكدت النيابة العامة حرصها وسعيها في مكافحة الجرائم بكل صورها وأشكالها، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن من يخالف الأنظمة فإنه واقع تحت المساءلة الجزائية المشددة.