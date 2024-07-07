مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
النيابة العامة السعودية

النيابة العامة: السجن والغرامة لـ"8 وافدين" نتيجة سرقة كابلات الكهرباء

العربية.نت - الرياض
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أنهت وحدة نيابة الأموال في النيابة العامة إجراءات التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من ثمانية وافدين، متهمين بسرقة كابلات نحاسية وكهربائية، وظهر عبر إجراءات التحقيق أن النمط الإجرامي الذي قام به المتهمون تمثل في سرقتهم كابلات كهربائية وإخفائها داخل مكان مستأجر لهذا الغرض تمهيداً لبيعها.

وجرى إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة والقرائن الدالة على اتهامهم، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبتهم بأحكام قضائية تصل إلى السجن عشر سنوات، وإلزامهم بالتعويض عن الأضرار الناتجة من الجريمة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهم، وأكدت النيابة العامة حرصها وسعيها في مكافحة الجرائم بكل صورها وأشكالها، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن من يخالف الأنظمة فإنه واقع تحت المساءلة الجزائية المشددة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط