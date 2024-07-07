تفاصيل نمو القطاع غير الربحي في السعودية

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أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي نمو القطاع في النصف الأول من عام 2024م، إذ شهد القطاع تسجيل 46 جمعية أهلية و5 مؤسسات أهلية و10 صناديق عائلية، في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، وفي مختلف مناطق المملكة، ليكون إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة بالمملكة 4,942 منظمة، فيما شهد القطاع تنامي أعداد المتطوعين ليبلغ 105 آلاف متطوع.

خلال موسم الحج

ونوه المركز بالجهود المبذولة في موسم حج 1445هـ من جميع جهات منظومة القطاع غير الربحي، التي أسهمت بالتعاون مع منظومة الحج والعمرة وجميع الجهات في تيسير أداء المناسك لقرابة مليوني حاج من حجاج بيت الله الحرام، مشيرًا إلى ما أعلنه سابقًا عن انضمامه إلى لجنة السقاية والرفادة التي تولت تنظيم الأعمال غير الربحية في السقاية والرفادة، والإشراف عليها، وتوزيع أماكن خدمة السقاية والرفادة في المشاعر المقدسة، ووضع المعايير التي يتم من خلالها الموافقة على مشاركة المنظمات غير الربحية، حيث اعتمدت اللجنة ما يزيد عن 70 منظمة غير ربحية لتقديم خدمات السقاية والرفادة في موسم حج 1445هـ.

قرارات تنظيمية

وضمن الدور الإشرافي والتنظيمي للمركز، أشار إلى ما أصدره حديثًا من قرارات في حق عدد من المنظمات غير الربحية والأفراد، إذ أصدر المركز إنذارًا بحق جمعية أهلية، وقرار عزل لمجلس إدارة جمعية أهلية، وقراري إعادة تشكيل مجلسي إدارة مؤقتين، وإلغاء ترخيص مؤسسة أهلية، وإصدار مخالفتي جمع تبرعات بحق جمعيات أهلية.

كما أعلن المركز في الشهر الماضي إحالته لعدد 11 مؤثرًا إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، حيث أعلنوا عن تبرعات لجمعيات أهلية دون التوضيح أن ما يتم عرضه عبارة عن مادة إعلانية أو دعائية، مدفوعة أو غير مدفوعة، وذلك وفقًا لما ورد في الشروط والضوابط الخاصة بترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا حرصه على تحقيق التعاون المستمر بين المركز وكافة الجهات المعنية بما يحقق الرقابة المتكاملة على جمع وصرف التبرعات، وبما يحقق حوكمة المركز ومنظومة القطاع وحرصهم على عدم استغلال المنظمات غير الربحية، أو صورة القطاع في تحقيق المصالح الشخصية.

الالتزام بالأنظمة واللوائح

وأكد المركز أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع غير الربحي، داعيًا الجميع إلى التواصل معه عبر قنوات العناية بالعملاء من خلال مركز الاتصال الموحد 19918، وموقعه الإلكتروني ncnp.gov.sa، وحساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، مطالبًا بضرورة التكامل بينه وبين الأفراد والمنظمات غير الربحية في المساهمة بتنمية القطاع غير الربحي، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.