533 ألف متبرع بالأعضاء بعد الوفاة في السعودية.. وسكان الرياض الأكثر تبرعاً

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كشف المركز السعودي لزراعة الأعضاء عن أن عدد الراغبين في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة يصل إلى نحو 533 ألف متبرع في السعودية كافة، من أجل إنقاذ حياة مرضى آخرين وإنهاء معاناتهم الصحية، ومنحهم الأمل بفرص جديدة للحياة.

#السعودية.. 533 ألف شخص يرغبون بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة و 70 ٪ من الأهالي يرفضون إتمام التبرع@Randa_AlSheikh pic.twitter.com/qE8aKexcA7 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 8, 2024

ويشجع المركز السعودي لزراعة الأعضاء تكثيف الوعي بالاهتمام بفكرة زيادة التبرع، فضلاً عن تسهيل الوصول العادل إلى خدمات زراعة الأعضاء، فيما يسعى إلى ضمان تحسين جودة الحياة لعدد أكبر من المرضى.



الرياض الأعلى

ويبرز في الإطار ذاته، تصدّر العاصمة السعودية الرياض من ناحية عدد الراغبين في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بنحو 142 ألف متبرع، فيما جاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بنحو 115 ألف متبرع.



نجران الأقل!

واستحوذت المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة في السعودية من ناحية المتبرعين، إذ بلغ عدد الراغبين في التبرع بعد الوفاة ما يقدر بنحو 65 ألف متبرع، فيما كانت نجران المدينة السعودية الأقل في عدد الراغبين، إذ بلغ عددهم نحو 1500 متبرع.

70 % نسبة الرفض

وفي وقت سابق، كشف رئيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء، الدكتور طلال القوفي، لـ"العربية.نت" بأن هناك احتمالية لافتة لرفض مفهوم التبرع بالأعضاء لدى بعض الأسر بمجرد وفاة أحد أفرادها، إذ بلغت نسبة الأسر الرافضة من الذين جرت مقابلتهم عبر الفريق الطبي 70% من إجمالي الحالات.



ومنذ بدء مشروع زراعة الأعضاء في السعودية حتى نهاية العام الماضي، وصل إجمالي الأعضاء المزروعة للمستفيدين من أولئك المتبرعين بعد الوفاة، إلى أكثر من 6 آلاف متبرع، حسب تصريحات الدكتور طلال القوفي لـ"العربية.نت"، مشيراً إلى أن المنطقة الوسطى تعد أكثر مناطق السعودية زراعةً للأعضاء، تليها الدمام وجدة، وفي الوقت نفسه أوضح أن الخدمات الطبية الخاصة في زراعة الأعضاء تتقدم في مناطق البلاد كافة البالغ عددها 26 مركزاً.

تشجيع حكومي

وتشجع الحكومة السعودية تعزيز الاستجابة لفكرة زراعة الأعضاء، وذلك من أجل إحداث فارق ملموس في حياة الأفراد الذين هم بحاجة إلى عمليات الزراعة، ويبرز في سياق التشجيع مبادرة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء في عام 2021، وعلى ضوء الاهتمام الحكومي المتمثل في تبرع الملك وولي عهده، زادت أعداد المسجلين في قوائم التبرع بالأعضاء إيماناً منهم بثقافة التبرع والإيثار فضلاً عن الوعي بأهمية حياة الآخر.

وفي سياق متصل، قدمت الحكومة السعودية التسهيلات التقنية كافة من أجل زيادة أعداد المتبرعين بالأعضاء على غرار تسجيل الرغبة عبر منصة «توكلنا»، وتسريع عملية التسجيل، وهو الأمر الذي من شأنه مضاعة العدد، إذ كانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا)، وبالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، أطلقتا خدمة التسجيل للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق «توكلنا»؛ إذ تُمكن الخدمة من تسهيل إجراءات التبرع عبر خطوات يسيرة.

وحسب ما اطلعت "العربية.نت" عليه فإن إجمالي الأعضاء المزروعة من الأحياء والمتوفين في العام الماضي بلغ أكثر من 2091 عضو، فيما بلغ عدد المرضى الزارعين من الأحياء وبعد الوفاة نحو في 2023 نحو أكثر من2037 متبرعا، واستطاع المركز السعودي لزراعة الأعضاء زراعة نحو أكثر من 1662 عضوا من قبل متبرعين أحياء، فيما يسعى إلى الاهتمام بالفرص كافة لدعم السعودية في زراعة الأعضاء للمجتمع، بالإضافة إلى دعم برامج البحث العلمي والتطوير، لتحقق إنجازات لافتة في مجال التبرع وزراعة الأعضاء إقليميًا وعالميًا، كما أن أدوار المركز ومهامه لا تقتصر على الخدمات الطبية فحسب، بل تمتد إلى التوعية والتعليم لنشر ثقافة التبرع بالأعضاء ورفع الجانب الوقائي من الإصابة بأمراض القصور العضوي النهائي لكافة المجتمع والممارسين الصحيين.