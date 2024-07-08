إثراء يعلن فوز 4 فرق في مسابقة الفورمولا 1 في المدارس

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أعلن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، عن تأهّل 4 فرق للمرحلة الأخيرة لمسابقة الفورمولا 1 في المدارس من بين 38 فريقًا، فريقان من مدينة الظهران وفريق من محافظة الأحساء وفريق مثّل مدينة الرياض، كما تم الإعلان عن فتح باب التسجيل للدورة الجديدة للبرنامج الذي يقام سنويًا ويستهدف الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 15-16 عامًا، ويأتي ذلك من منطلق دور إثراء المتمثل في دعم المواهب الشبابية وتطوير القدرات لديهم؛ للمشاركة في المحافل الدولية وخوض المنافسات بكل عزيمة واحتراف.

التصفيات النهائية

وهنأ مدير مركز إثراء المُكلف عبد العزيز الشلفان في كلمة افتتاح الحفل الذي أقيم مساء يوم السبت الفرق المشاركة متمنيًا لهم التوفيق في التصفيات النهائية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية، موضحًا بأن برنامج الفورمولا 1 في المدارس جمع خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة أكثر من 465 طالبًا وطالبة من مختلف أنحاء المملكة بعد أن كان البرنامج مقتصرًا على طلبة المنطقة الشرقية، مبينًا في الوقت ذاته أن نسبة المشاركات الطلابية زادت بنحو 800%؛ ليشهد توسعًا ملحوظًا ويكون بمثابة بوابة عبور للطلبة المتميزين نحو الابداع والابتكار وإلهام جيل المستقبل، وأشار الشلفان إلى المراحل التدريجية التي شهدها البرنامج وما يتطلع إليه لدعم العملية التعليمية وتطوير الكوادر البشرية عبر برامج هادفة مليئة بالفرص والتحديات فضلًا عن التجارب المُلهمة؛ غداة تمكين الأجيال من المنافسة العالمية في صناعة السيارات عبر منهج STEM.

إثراء

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قادة المستقبل

وتخلل الحفل الذي استمر زُهاء ساعتين تكريم 38 مدربًا أشرفوا على مراحل تدريب الطلبة، إلى جانب تكريم كافة المحّكمين المحليين والعالميين، وسط عرض محتوى مرئي لمراحل تدريب الطلبة منذ بدء البرنامج الذي استمر أكثر من 6 شهور، وكيفية الالتحاق به، وصولًا إلى التصفيات الوطنية، وكشفت مشرفة البرنامج مها عبد الهادي بأن كافة الفرق حظيت بالفوز عطفًا على الجهود الذي قدمتها طيلة الفترة الماضية سواء في الأداء، العرض، السرعة، الابتكار، التسويق، الإدارة، وغيرها، وأبانت بأن "الفورمولا 1 في المدارس يعكس التزام المملكة بتعزيز التميز والإبداع في مجالات التعليم التقني والهندسي والرياضيات".

جوائز الفرق

واستعرض الحفل أسماء الفرق الأربعة الفائزة وهي: شاهين – فينتشر- كلاد -أوريكس، في الوقت الذي أحرز فريق شاهين المركز الأول. بالإضافة إلى فوز 12 فريقًا في فئات جوائز مختلفة، بعد أن حققوا إنجازات ملموسة كجائزة أسرع سيارة، جائزة أفضل جناح عرض، جائزة أفضل هوية للفريق جائزة الرعاية والتسويق، والعديد من الجوائز التي تأتي تأكيدًا على قدرات الطلبة واحتضان مركز "إثراء" لإبداعاتهم وطرق ابتكارهم، بحسب الطالب يوسف الجبر مضيفًا :"فوزنا اليوم هو مستقبل الغد فمن المستحيل صنعنا واقع، ومن الواقع نتنافس مع العالم بعد أن تمكّنا من تصميم نماذج تحاكي سيارات الفورمولا 1".

ملابس رياضة الفورمولا 1

وأقيم على هامش الحفل العديد من العروض والورش المتعلقة بالتصميم الهندسي المتعلقة بعوالم السيارات، إضافًة إلى معرضًا لملابس الفورومولا 1 والذي استعرض تاريخ 4 عقود منذ 1980 وحتى يومنا هذا، مع الإشارة إلى أسماء الفرق لكل فترة زمنية والبطولات التي التحقوا بها مع سرد الجوائز التي حصلوا عليها؛ نظير الجهود والإنجازات وكافة السباقات التي شاركوا بها آنذاك. ومما يبدو لافتًا أن فعاليات برنامج الفورمولا 1 في المدارس تستمر في مركز إثراء إلى 13 يوليو 2024 وتتضمن العديد من ورش العمل، عروض موسيقية، تجربة القيادة التفاعلية، ورشة الليغو، وورشة صناعة السيارات الورقية.