الشورى السعودي يطالب بتعزيز الرقابة على معارض التوظيف

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طالب مجلس الشورى السعودي في جلسته العادية الـ 42 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تعزيز الرقابة على معارض التوظيف، وفي الوقت ذاته طالب أيضاً وزارة الاستثمار بتطوير منهجية قياس توليد وظائف السعوديين في الاستثمار، وبناء مؤشرات قياس المتحقق منها بشكل دوري؛ بما ينسجم مع إستراتيجية سوق العمل.

في المقابل، أكد المجلس في سياق مطالباته بأن على وزارة الاستثمار التنسيق مع "الهيئة العامة للإحصاء" تطوير منهجية بناء مؤشر ثقة المستثمر وقياسه بشكل دوري؛ بما يتوافق مع الممارسات الدولية.

في حين، دعا المجلس فيما يتعلق بشؤون الإعلام الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إلى تطوير وتفعيل الأدوات الإجرائية والرقابية؛ لضبط المحتوى، والحفاظ على الحقوق، وتكثيف جهودها للتعريف بالاختصاصات والقطاعات التي تنظمها.

كما طالب في قراره الهيئة إلى دراسة أسباب الانخفاض في نمو قطاع الإعلام ومساهمته في الناتج المحلي والعوامل المحفزة لرفع جودة منتجاته وتنمية صادراته، مؤكداً أن على الهيئة زيادة جهودها في قطاع النشر عبر تطوير مؤشرات قياس تسهم في تعزيز الأثر الإعلامي والاقتصادي لمؤسسات النشر السعودية.