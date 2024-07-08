الفريق الكوري "تي 1" يحقق ثاني بطولة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

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تُوج فريق "تي 1" الكوري لقب League of Legends ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بعد فوزه على الفريق الصيني Top Esports في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 التي أقيمت على مسرح القدية أرينا.

ويضم الفريق "تي 1" نخبة من أبرز النجوم في عالم الرياضات الإلكترونية، من بينهم اللاعب الشهير لي سانغ-هيوك المعروف باسم "فيكر"، الذي أُدرج اسمه مؤخرًا في قاعة مشاهير الرياضات الإلكترونية للعبة "League of Legends". ويُعتبر الفريق الأكثر نجاحًا على الإطلاق في كوريا الجنوبية، بفضل إنجازاته المتعددة وأدائه المتميز في البطولات العالمية.

ووصل فريق T1 إلى المباراة النهائية بعد تجاوزه فريق Bilibili Gaming الصيني في الدور ربع النهائي وفريق Team Liquid الأمريكي في الدور نصف النهائي، بنتيجة 2-1 في كلا المباراتين. أما فريق Top Esports، إذ تأهل بعد تغلبه على الفريق الكوري Gen.G Esports في ربع النهائي وفريق G2 Esports الأوروبي في نصف النهائي بنتيجة 2-0.

وشهدت المباراة النهائية التي لعبت بنظام الأفضل من خمس مواجهات شهدت تنافساً لافتاً، ونجح الفريق الصيني في الفوز بالجولة الأولى، إلا أن الفريق الكوري T1 عاد بقوة ليفوز بالثلاث جولات التالية، مما منحه اللقب والجائزة الكبرى بقيمة 400,000 دولار بالإضافة إلى 1000 نقطة في سباق الحصول على كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وفي المقابل، حصل فريق Top Esports الوصيف على جائزة بقيمة 200,000 دولار و600 نقطة.

بعد التتويج، قال اللاعب لي سانج-هيوك المعروف بـ"Faker": "إنه إنجاز رائع، كنا واثقين من قدراتنا ومن العمل الجماعي الذي رجح كفتنا. نحن سعداء جداً بأننا منحنا جماهيرنا هذا الانتصار في كأس العالم للرياضات الإلكترونية".

وأضاف لي: "هذه أول زيارة لنا إلى المملكة العربية السعودية، وقد استمتعنا بوقتنا هنا. التنظيم كان مميزاً ومقر إقامة البطولة رائع. من الرائع رؤية الجماهير من مختلف أنحاء العالم وأفضل الأندية والفرق المشاركة، مما يعكس حجم وأهمية هذا الحدث لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية".



وتبقى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية 20 بطولة يتنافس عليها أكثر من 2000 لاعب محترف في عدد من البطولات يذكر أن جوائز البطولة تتجاوز 60 مليون دولار، إذ تعد أعلى إجمالي جوائز في تاريخ الرياضة.