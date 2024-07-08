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شعار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا

"سدايا" تطلق معسكر تقنيات إدارة الزحام باستخدام الذكاء الاصطناعي

العربية.نت - الرياض
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ينظم مركز التميز لحلول الزحام في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، معسكر تقنيات إدارة الزحام لبناء القدرات الوطنية لتوظيف تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في تقديم حلول مبتكرة وفعالة لمشكلات الازدحام، وذلك بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة النقل والخدمات اللوجستية.

وفُتح باب التسجيل في المعسكر الذي يقام حضوريًا في مدينة الرياض اعتبارًا من اليوم حتى 13 من شهر يوليو الجاري، ويُشترط للانضمام إليه أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات التقنية، وأن يكون ملماً بالبرمجة، ومجيداً للغة الإنجليزية وقادراً على اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

ويمكن الانضمام إلى المعسكر عبر زيارة الرابط التالي https://sdaia.tuwaiq.edu.sa/t5، وتشمل موضوعات المعسكر عدة مواضيع مثل تعلم الآلة، التعلم العميق والشبكات العصبية، الرؤية الحاسوبية لتحليل حركة المرور، تحليل السلاسل الزمنية، تقنيات التعلم الآلي المتقدمة.

بناء وتطوير القدرات الوطنية

ويأتي إطلاق هذا المعسكر في إطار مبادرات "سدايا" في بناء وتطوير القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي واستغلالهما لمعالجة تحديات الزحام، إلى جانب تعزيز اسهامات ابناء الوطن في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن اقتصاديات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

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