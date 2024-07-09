وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً من نظيره البريطاني

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تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، من نظيره البريطاني، ديفيد لامي، وفي بداية الاتصال قدم وزير الخارجية السعودي التهنئة لنظيره بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، عقب ذلك بحث الوزيران تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، ومناقشة التطورات في قطاع غزة، والوضع في لبنان وأهمية خفض حدة التصعيد في المنطقة.



وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أكد إن الحرب في غزة تؤكد الحاجة إلى حل للصراع، مجدداً تأكيد موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية، قائلاً: إن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة يعد ضمن أولوياتنا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية وقوف قواعد النظام الدولي في مواجهة الفوضى السياسية، حسبما ذكر.

وكان الأمير فيصل بن فرحان قد شدد على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مبيناً أن "لا" أمن في ظل عدم وجود دولة فلسطينية، فيما أكد أيضاً بأن المجتمع الدولي متفق بأن الحل لاستقرار المنطقة هو دولة فلسطينية.