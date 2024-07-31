السعودية تستضيف مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة

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تستضيف العاصمة السعودية الرياض النسخة الثانية من مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة (NGSC) في الفترة من 24 حتى 25 أغسطس 2024، إذ سيجتمع قادة ورواد قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والتكنولوجيا والرياضة والترفيه لمناقشة تطوّر ثقافة المشجعين وتأثيرها على تخطيط الأعمال والمحتوى والملكية الفكرية وحقوق الإعلام والتسويق والبناء المجتمعي.

ويعد مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة مؤتمرا رئيسيا لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، إذ يعد بوابة رئيسية للمسؤولين التنفيذيين والرواد العالميين وصناع القرار الرئيسيين لاستكشاف آفاق جديدة على الساحة العالمية، وتسليط الضوء على الفرص المذهلة التي يوفرها عالم الرياضات الإلكترونية. ويجمع المؤتمر نخبة رواد عالم الرياضات الإلكترونية والألعاب والرياضات والترفيه والتكنولوجيا تحت سقف واحد.

ويمثل منصة ملهمة تقدم محتوى غنيا يناقش مختلف جوانب هذه القطاعات. ويواصل مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة مسيرة النجاح التي بدأها منتدى العالم القادم 2023 ومؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2023 ليوحد كلا الحدثين تحت شعار واحد حصري في عام 2024.

وتحت عنوان "مستقبل ثقافة المشجعين"، سيركّز المؤتمر على كيفية تأثير ثقافة وتفاعل المشجعين على مجتمع الرياضة الأوسع، وأهمية بناء حقوق ملكية العلامة التجارية، والاستراتيجيات الفعّالة في توليد الإيرادات من خلال حقوق البث الإعلامي والرعاية ومبيعات التذاكر والمنتجات المرخصة. وإلى جانب الموضوعات الرئيسية التي يتناولها المؤتمر، سيتم التركيز خلال الجلسات المتنوعة على الفرص والتحديات التي تواجه صناعة الرياضة العالمية الجديدة ودور التكنولوجيا الحديثة في هيكلة الرياضات الإلكترونية التنافسية وتأثير السرد القصصي المهم على قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وسيُعقد المؤتمر في فندق فور سيزونز الرياض، ويسلّط الضوء على الديناميكيات المتطورة لتفاعل المشجعين ومحبّي الرياضات والألعاب الإلكترونية مع هذا القطاع المتطوّر والواعد، وعبر المؤتمر سيجتمع أكثر من 60 من كبار المتحدثين من مختلف القطاعات لمناقشة أبرز القضايا ذات الصلة، حيث يمثل هذا الحدث فرصة مثالية للارتقاء بواقع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة والعالم، خاصةً أن نسبة الأشخاص الذين يمارسون الألعاب الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تصل إلى حوالي 67% من إجمالي عدد سكانها.