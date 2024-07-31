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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الملك سلمان: بعزيمة أبنائها.. السعودية نجحت في تكريس مكانتها الرياضية

العاهل السعودي: رؤية السعودية 2030 تولي الاستثمار في القطاع الرياضي أهميةً كبيرة

العربية.نت - الرياض
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على وقع ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بأن السعودية نجحت في تكريس مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الرياضية العالمية، بعزيمة أبنائها وهمتهم.

وقال: نحن على ثقة أن ما ستهيئه المملكةُ من قدرات وإمكانات إلى جانب جهود وتعاون المجتمع الدولي، سيحقق أهدافنا المشتركة ويصنع مستقبلا مشرقا ومبُهرا لرياضة كرة القدم، فضلاً عن صناعة إرث إيجابي يمتد إلى ما بعد عام 2034م.

وأضاف: السعودية تؤمن بأهمية الرياضة، وتأثيرِها الإيجابي على كل إنسان، ودورها الفاعل في توثيق الروابط بين الشعوب، وتعزيز التواصلِ بين الثقافات المختلفة ومد الجسور بين المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.

وأشار الملك سلمان إلى أنه عبر رؤية السعودية 2030، التي تولي الاستثمار في القطاع الرياضي أهميةً كبيرة، فإن المملكة يسرُها تقديم ملف ترشحها لاستضافة كأس العالم 2034 ™FIFA، وستعملُ مع المجتمع الدولي لاستضافة هذا الحدث الرياضي المهم الذي ينمي لعبة كرة القدم على مستوى العالم.

وتابع: نجحت السعودية في تكريس مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الرياضية العالمية، بعزيمة أبنائها وهمتهم، قائلاً: نحن على ثقة أن ما ستهيئه المملكةُ من قدرات وإمكانات إلى جانب جهود وتعاون المجتمع الدولي، سيحقق أهدافنا المشتركة ويصنع مستقبل مشرق ومبُهرٍ لرياضة كرة القدم، فضلاً عن صناعة إرث إيجابي يمتد إلى ما بعد عام 2034م.

وكشف ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 عن احتضان 5 مدن منافسات البطولة التي تتكون من 48 منتخباً عبر 15 ملعباً أبرزها ستاد الملك سلمان في الرياض الذي سيستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية للمونديال، ونشرت وكالة الأنباء السعودية تفاصيل الملف، إذ سيقام المونديال في 5 مدن وهي الرياض، جدة، الخبر، أبها ونيوم.

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