عوائد اقتصادية يدرّها "الفلفل" على إحدى محافظات السعودية

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تشتهر محافظة شقراء بإنتاج الفلفل الحار، الذي يُعرف أيضًا باسم "حبحر شقراء"، وتُعد من المحافظات ذات الميز النسبية في إنتاجه؛ إذ تنتج أجود أنواع الفلفل المفضّل في الأسواق السعودية والخليجية، إذ يتميز بطعمه اللذيذ وحرارته اللاذعة؛ ما يجعله الأكثر طلبًا لدى المستهلكين.

ويُعد الفلفل الحار من المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية العالية، ويزرع في الحقول المكشوفة، وداخل البيوت المحمية، عبر تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة؛ التي تمكّن المزارع من الحصول على أفضل إنتاج ممكن؛ كمًّا ونوعًا، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي.

حقق مهرجان فلفل شقراء الرابع والفعاليات المصاحبة له حراكاً تسويقياً لمنتجات الفلفل وصناعاته التحويلية، إذ بلغ عدد المزارعين المشاركين في المهرجان 23 مزارع، فيما وصلت أعداد المتاجر المشاركة 8 متاجر، إضافة إلى مؤسسات متخصصة في التسويق الزراعي.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد أبا حسين أن عدد الحيازات الزراعية في محافظة شقراء تزيد عن ٥٠٠٠ حيازة ما بين مزارع وبساتين، إذ وصلت أعداد المزارع التي تنتج فلفل شقراء إلى 180 مزرعة وبستان تزرع الفلفل بنظامي البيوت المحمية والمكشوفة (شمسي)، كما وصل عدد البيوت المحمية التي تنتج فلفل شقراء وصل الى 80 بيت محمي تنتج على مدار العام.

وأفاد المهندس أبا حسين أن المساحات المزروعة من الفلفل في شقراء تبلغ 170 هكتارا، متوقعاً أن تكون كمية فلفل شقراء المباعة في المهرجان 35 طن تقريباً، مشيراً إلى أنه سيبلغ إنتاج هذا العام 105 أطنان من الفلفل من جميع المزارع على مدار العام.

ويوفر المهرجان هذا العام أكثر من 300 وظيفة للذكور والإناث، ويرغب المهرجان عبر فعالياته التعريف بمنتج فلفل شقراء ورفع جودة إنتاجه، فضلاً عن تمكين معظم المزارعين والأسر المنتجة من تسويق منتجاتهم عبر البيع المباشر أو التعاقد مع مؤسسات ومحلات تسويق خارج المحافظة.