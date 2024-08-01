افتتاح أكثر من 700 كم من الطرق في النصف الأول من 2024

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أعلنت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح أكثر من "700 كم" من الطرق في النصف الأول من 2024م، وذلك تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.



وشملت الطرق التي افتٌتحت "ازدواج طريق بيشة الخرمة وربطه بطريق الرياض الطائف السريع"، إذ افتُتح 77 كم، ليصبح إجمالي الجزء المتاح للحركة المرورية 265 كم، كما استُكمل ازدواج طريق الليث مكة المكرمة بطول 38 كم، ليصبح إجمالي الطرق المفتتحة للحركة المرورية عليه 113 كم، فيما افتُتح طريق الظهران العقير سلوى مع تقاطعات جديدة بطول "66" كم، ليصبح إجمالي المسافة المفتوحة للحركة المرورية 250 كم.

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ويشمل ازدواج طريق حضن تربة بطول 40 كم، ليصبح إجمالي الجزء المفتوح للحركة المرورية 90 كم، كما استُكمل طريق ربط محافظة بلجرشي بالعقيق بـ22 كم، ليصبح إجمالي ما جرى افتتاحه من الطريق 38 كم، كما افتُتح طريق جدة مكة المباشر بإجمالي 24 كم ليصبح إجمالي الطريق المفتوح للحركة المرورية 52 كم، إضافةً لافتتاح 24 كم من الطريق الدائري الثاني بجدة ليصبح إجمالي الأطوال المفتوحة للحركة المرورية 31 كم، بالإضافة للعديد من الطرق الحيوية التي تعزز خدمة قاصدي الطريق.

مما يذكر أن هذه المشاريع تم تنفيذها وفقاً لأفضل الممارسات المستخدمة في أعمال التنفيذ، كما تسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة المرورية والتي تستهدف مواكبة الطلب على شبكة الطرق من كافة القطاعات الحيوية والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.