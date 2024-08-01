الخليجي للوقاية: التحول الرقمي الصحي في السعودية ضاعف جودة الخدمات

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بينما عززت استراتيجية برنامج تحول القطاع الصحي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - من جودة وكفاءة الخدمات الصحية الرقمية، إذ قدمت منظومة القطاع الصحي السعودي في العام الماضي نحو 1.6 مليون استشارة افتراضية، و نحو أكثر من 9 ملايين موعد افتراضي، بجانب استفادة نحو 30 مليون مستفيد من تطبيق صحتي، أكد لـ"العربية.نت" د. أحمد الهتلان، مدير حوكمة البيانات والسياسات في المركز الخليجي للوقاية، بأن التحول الرقمي في القطاع الصحي السعودي ضاعف تقديم الخدمات الصحية عبر تطبيقات الرقمية، وتقنيات الطب "عن بعد" التي تستعرض السجلات الشخصية، وتوفير الرعاية الصحية للمناطق النائية والريفية، مما زاد من معدلات الوصول إلى الخدمات الطبية، بجانب تقليل الحاجة إلى التنقل.

وعن تأثير التحول الرقمي على جودة الخدمات الصحية، أشار الهتلان إلى توافر تحسن في نسب الوصول إلى الرعاية الصحية عبر الخدمات الرقمية في عام 2023، واستفاد منها أكثر من 10 مليون مواطن، مقارنة بـ 8 مليون في عام 2022، مما يزيد الوعي والثقة في هذه الخدمات.

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وذكر مدير حوكمة البيانات والسياسات في المركز الخليجي للوقاية بأن التحول الرقمي في القطاع الصحي ضاعف معدلات تسريع وقت الاستجابة، مما قلل مدة الانتظار للحصول على الخدمات الطبية بنسبة 40% في 2023 مقارنة بـ 30% في 2022.

وأكد الدكتور أحمد الهتلان أن التقدم في التحول الرقمي أدى إلى خلق روح المنافسة بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية، إذ تسعى كل جهة إلى تحسين خدماتها واعتماد أحدث التقنيات لضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة، وحفزت الابتكار، وطوّرت نحو 15 تطبيقاً صحياً جديداً في عام 2023 مقارنة بـ 10 تطبيقات في عام 2022.

إلى ذلك، تضمّن تقرير التحول الرقمي الصحي للعام الماضي، أرقامًا تتعلق بشهادة التطعيمات الإلكترونية كسجل رقمي موحد موثق بديل عن الشهادة الرقمية، لتمكن المستفيد من حفظ وتتبع جميع اللقاحات، إذ سجلت 4778 منشأة في سجل التطعيمات الموحد، 123 مليون تطعيم مسجل، وتوّجت شهادة التطعيمات إنجازاتها بتوثيق تحصينات المواليد في المملكة بنسبة 100% إلكترونيًا.