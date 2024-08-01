فيصل بن فرحان يبحث مع بلينكن أهمية خفض التصعيد ووقف النار بغزة

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بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن التطورات التي تشهدها المنطقة.
كما بحث الوزيران في اتصال هاتفي أهمية خفض حدة التصعيد، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
كذلك، تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في السودان.
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