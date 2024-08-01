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This picture taken in Khan Younis shows smoke billowing during Israeli military operations in Rafah, in the southern Gaza Strip, on July 24, 2024, amid the ongoing conflict between Israel and Hamas. (AFP)
من جنوب قطاع غزة

فيصل بن فرحان يبحث مع بلينكن أهمية خفض التصعيد ووقف النار بغزة

دبي - العربية.نت
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بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن التطورات التي تشهدها المنطقة.

كما بحث الوزيران في اتصال هاتفي أهمية خفض حدة التصعيد، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

كذلك، تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في السودان.

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