وفاة شخص غرقاً في "عين هيت" جنوب الرياض بعد تساقط الصخور أثناء سباحته

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باشر الدفاع المدني في العاصمة الرياض حادثة انهيار صخري في تجمع مياه في مركز هيت، الذي يقع بالقرب من محافظة الخرج على بعد 30 كيلومترًا جنوب العاصمة الرياض، الذي يعود عمره إلى آلاف السنين، ما نتج عنه (3) إصابات، وحالة وفاة.

متداول: وفاة شخص غرقا في #عين_هيت جنوب #الرياض بعد تساقط صخور أثناء سباحته بالعين pic.twitter.com/P2fOKC62yc — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 1, 2024



وتعمل في الوقت نفسه فرق الإنقاذ على التعامل مع الموقع وتأمينه لتفادي أي أخطار، وكانت قد انتشرت فيديوهات أظهرت غرق شخص في بركاة مياه ووفاته بعدما سقطت عليه مجموعة من الصخور.

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ويُعد كهف "عين هيت"، بمثابة معلم سياحي ومتنزه يستقطب عشاق المغامرات والاستكشاف، وهو عبارة عن مضرب نجم في الأرض يصل عمقه إلى 390 متراً داخل التجويف الصخري، ويوجد في أسفله عين ماء لا تجف، طوال أيام السنة.

و يعود عمر "عين هيت" إلى آلاف السنين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ويعد مورد ماء منذ القدم، وهو عبارة عن مضرب نجم في الأرض يصل عمقه إلى 390 متراً داخل التجويف الصخري، ويوجد في أسفل الكهف عين تصب الماء طوال أيام السنة.