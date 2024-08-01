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السعودية

ثمانية آلاف ريال غرامة تحضير الفحم والحطب من المخلفات الشجرية دون ترخيص

العربية.نت - الرياض
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شدد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على منع تحضير الفحم والحطب من بقايا الأخشاب والمخلفات الشجرية، الناتجة عن أعمال التقليم والصيانة، وممارسة أعمال بيعه ونقله وتخزينه دون ترخيص، بغرامة تصل إلى ثمانية آلاف ريال، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب لنظام البيئة.


ويؤدي المركز دورًا كبيرًا في مكافحة ظاهرة الاحتطاب والقضاء عليها نقلًا وبيعًا وتخزينًا عبر قيام فِرَق الرقابة التابعة له بالجولات التفتيشية على مواقع الغطاء النباتي في الغابات والمراعي والمتنزهات الوطنية وغيرها؛ لضبط مخالفي نظام البيئة ولائحة الاحتطاب، إضافة إلى تجفيف أسواق بيع الحطب المحلي، عبر إيقاع الغرامات النظامية بحق المخالفين.

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يذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليه، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

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