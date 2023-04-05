"الوطنية للتعليم" تنفذ 3 مجمعات مدارس فى الرياض بتكلفة 162 مليون ريال

وافق مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم في اجتماعه أمس الثلاثاء، على إنشاء 3 مجمعات تعليمية في الرياض، بتكلفة تقديرية تبلغ 162 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في ثلاثة بيانات لـ" تداول السعودية"، أن المشروع الأول إنشاء مجمع تعليمي تابع للشركة على أرض في حي حطين بمدينة الرياض، و تبلغ المساحة الإجمالية التقديرية لمسطحات البناء للمجمع التعليمي 20 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية 2000 طالب وطالبة، بتكلفة تقديرية تبلغ 57 مليون ريال، ووقعت الشركة في وقت سابق عقد إيجار أرض المشروع بمساحة 12.6 ألف متر مربع لمدة 26 سنة و6 أشهر.

مادة اعلانية

وذكرت أن المشروع الثاني إنشاء مجمع مدارس التربية النموذجية، على أرض مساحتها 10 آلاف متر مربع سبق توقيع عقد إيجار بشأنها لمدة 20 سنة هجرية في حي النرجس بمدينة الرياض تقع في حي قرطبة بمدينة الرياض، و تبلغ المساحة الإجمالية التقديرية لمسطحات البناء للمجمع التعليمي 20.2 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 2500 طالب وطالبة، بتكلفة تقديرية تبلغ 56 مليون ريال، متضمنة أعمال الإنشاءات والتكييف والمصاعد والمسرح والتأثيث والأجهزة التقنية وغيرها من التجهيزات للمجمع التعليمي، وسيتم تشغيل المجمع التعليمي بداية من العام الدراسي 2024 -2025.

وذكرت أن المشروع الثالث يتضمن إنشاء مجمع مدارس التربية النموذجية وذلك على الأرض التي تقع في حي قرطبة بمدينة الرياض، حيث تبلغ المساحة الإجمالية التقديرية لمسطحات البناء للمجمع التعليمي 15.3 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 2000 طالب وطالبة، بتكلفة تقديرية تبلغ 49 مليون ريال ويقام المجمع علي أرض بمساحة 13.2 ألف متر مربع وقعت الشركة عقد إيجارها لمدة 27 عاما.

وضحت الشركة أن المشاريع تتضمن أعمال الإنشاءات والتكييف والمصاعد والمسارح والتأثيث والأجهزة التقنية وغيرها من التجهيزات للمجمعات التعليمية، وسيتم تشغيل هذه المجمعات التعليمية بداية من العام الدراسي 2024- 2025 .

وقالت إن هذه الاستثمارات تأتي ضمن استراتيجية الشركة في التوسع ونمو قاعدة الطلاب وذلك لتحقيق النمو والعوائد التي تحقق استراتيجية الشركة.

ولفتت إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ المشاريع خلال الربع الثالث من العام المالي 2022-2023، و سيتم تمويل المشاريع اعتماداً على موارد الشركة الذاتية والتسهيلات البنكية.

وتوقعت الشركة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشاريع خلال الربع الرابع من العام المالي 2023-2024 ،وأن يبدأ الأثر المالي عند تشغيل المجمعات التعليمية اعتباراً من الربع الأول للعام المالي 2024-2025.

وأضافت أن المقاول للمشروعين الأول والثالث هي شركة باني المحدودة، والمقاول للمشروع الثاني شركة أسطورة المشاريع للمقاولات، و سيتم التعاقد مع عدة موردين لأعمال التأثيث والتجهيزات للمجمعات التعليمية لاحقاً.