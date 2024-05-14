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روجينا-كوميديا
روجينا

فنانة مصرية تدخل على خط أزمة روجينا.. وتهاجم طارق الشناوي

القاهرة – أحمد الريدي
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مازالت أزمة الناقد الفني طارق الشناوي مع نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي مستمرة، بسبب زوجة الأخير روجينا، وما ذكره الشناوي عنها في مقال صحافي.

الأمر الذي وصل إلى ساحات المحاكم، بعدما أقام نقيب الممثلين دعوى قضائية ضد الناقد الفني طارق الشناوي، الذي غادر إلى فرنسا لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي.

الناقد الفني طارق الشناوي
الناقد الفني طارق الشناوي

وقبل مغادرته بساعات أكد الشناوي أنه لم يخطئ في حق روجينا، بل كتب في مقاله عن موهبتها وأشاد بها، مشددا على كونه لن يعتذر للفنانة المصرية، خاصة أنه لم يخطئ.

تلك الأزمة التي شاركت فيها الفنانة المصرية عارفة عبد الرسول، بعدما كتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة "يا عم روح.. ده روجينا وهي لسه صغنونه قوي عملت دور كبير جداااا مع يوسف شاهين في فيلم "المصير".. ممثله من قبل ما تتجوز بزمن.. عيب والله".

وحينما سألها متابعوها عن الهدف من كلماتها حول روجينا، أكدت على كونها تعلق على مقال طارق الشناوي، وما ذكره تجاه زميلتها الفنانة روجينا.

تلك الأزمة التي تصاعدت بسبب غضب نقيب الممثلين أشرف زكي، مما ذكره الشناوي في مقاله، كون زوجته تستغل نفوذه من أجل التواجد في دور البطولة المطلقة طيلة السنوات الأخيرة.

وذلك على الرغم من كونها لم تنجح في دور البطولة المطلقة، رغم ما تحققه من نجاحات كبرى حينما تقدم الأدوار الثانوية، بسبب ما تمتلكه من موهبة تمثيلية.

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