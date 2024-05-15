بين النقد والمدح.. مخرج فيلم "آخر سهرة في طريق ر" يتحدث لـ"تفاعلكم"

دقيقتان للقراءة

بدأت دور السينما بالسعودية بعرض فيلم "آخر سهرة في طريق ر" منذ 9 مايو، والذي مزج بين الدراما والكوميديا السوداء، من إخراج محمود صباغ وبطولة الممثلين عبد الله البراق ومروة سالم وسامي حنفي، وتم تصوير الفيلم في السعودية بين مدينتي جدة والرياض.



يتناول الفيلم التحولات الأخيرة والانفتاح الاجتماعي الأخير في السعودية، وتدور أحداثه في ليلة واحدة مجنونة، مليئة بالأحداث والاضطرابات، مع متعهد السهرات، وريث كاكا القمر "أبو معجب"، وأشهر مطربات الأفراح والبيوت في ماضي جدة الذهبي، حيث يجوب بفرقته ليالي جدة وعوالمها النخبوية والسفلية بمختلف أنواعها، بحثًا عن المال والمغامرة وإبقاء أهميتهم في وسط التحولات التي تهدد مكانتهم كفرقة على الطراز القديم، وترافقه في رحلته المطربة "كولا سالمين"، ذات الطموح الغير محدود، وبقية أفراد فرقته، "سيلفر" مهندس الصوتيات المحترف، وعازف العود "طرفي".

وعلى الرغم من وجود رود فعل إيجابية، إلا هناك انتقادات حول الفيلم على منصات التواصل الاجتماعية، واصفينه "أجرأ فيلما سعوديا"، وحول ذلك تحدث مخرج الفيلم "محمود صباغ" إلى "تفاعلكم" عن اهتمامه بالفيلم، يقول: في البداية حبيت أعمل فيلم دراما عن العوالم السفلية في جدة، وعن عالم السهر والحفلات المغلقة، وأضررت أني أغوص في هذا حتى التقيت بشخصيات حقيقية في هذا المجال من متعهدي الحفلات و "الطقاقات" ومطربات أفراح، حتى أستطيع أنقل القصة بواقعية، وأنقل للعالم قصة الفئة من المجتمع البسيطة والمهمشة إن صح التعبير، وهم يملكون حضور الإنسانية بشكل قوي نظير ضعفهم، لهذا تأسرني هذه الفئة.

وحول ردود الفعل يقول صباغ: موضوع الفيلم وطريقة الطرح في أحداثه، فيه نوع من الجرأة، لأن الفيلم ينتمي للمدرسة الواقعية، وكان خياراً فنياً وموضوعياً، وجدلية التمثيل كلامها يطول، ووصلنا إلى مرحلة القناعة، لا سيما أن الجهات الرقابية وافقت على هذا الفيلم، فجميعنا نمثل السعودية في نفس الوقت اختلاف ذائقة المتلقي داخل السينما.

مادة اعلانية

وأضاف: أنا متأثر إلى حد كبير بالمخرج المصري الكبير "خيري بشارة" وهو رائد الواقعية في مصر، واكتسبت منه طريقة اللقطات التي فيها بعد تسجيلي، قصص المهمشين وحكايات البسطاء، وهي النوع من السينما اللي اخترها كمخرج وصانع أفلام.. فأنا استمتعت كثير في هذا الفيلم، من بداية التحضير وما قبل الإنتاج، وخلال التصوير، وحاليا أنا فخور بتسويقي للترويج وتسويق الفيلم.